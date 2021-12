Le message d’intérêt public sur le jeu responsable commencera à être diffusé pendant les émissions

Au milieu d’une vague sans fin de publicités de paris sportifs qui obstruent chaque diffusion de la NFL, la ligue lance une nouvelle annonce d’intérêt public sur le jeu responsable à partir de jeudi soir. Entre les publicités constantes pour DraftKings, FanDuel et d’autres applications, Steve Mariucci montera à l’écran et rappellera aux fans de ne pas en faire trop.

Par David Purdum d’ESPN :

Les messages d’intérêt public en jeu font partie de l’initiative globale de la NFL visant à créer un écosystème de paris sportifs plus sûr aux États-Unis. En octobre, la ligue a annoncé un partenariat de 6,2 millions de dollars sur trois ans avec le National Council on Problem Gambling. Il s’agit de la plus importante subvention jamais accordée à l’organisation à but non lucratif basée à Washington, DC, fondée en 1972. Le partenariat comprend l’exploitation de ResponsiblePlay.org, un site Web que la NFL encourage les parieurs à visiter pour en savoir plus sur les paris responsables et le jeu problématique.