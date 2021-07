Le message du ‘leader’ Pedri après son immense championnat d’Europe

07/07/2021

Le à 11:09 CEST

Il venait de faire une saison incroyable. Impressionnant. Mais c’est que le niveau qui a atteint dans l’Eurocopa a été suprême. La grande révélation sans aucun doute du tournoi. La vie de Pedri González continue d’être un film dans lequel, avec son talent et sa maturité, il est devenu le protagoniste principal. Et presque unique. Le joueur du Barça s’est imposé comme le leader de l’équipe de Luis Enrique, au manche, au phare.

Celui de Tegueste, dont la propriété n’a pas été précisée avant le début de la compétition, a reçu toute la confiance de « Lucho » et l’a largement rendu. Après l’élimination contre l’Italie, déjà à l’aube, le milieu de terrain a partagé un message passionnant sur ses réseaux sociaux : “La fin a été dure, mais l’expérience de ces dernières semaines a été inoubliable. Un grand merci à ceux qui ont rendu cela possible, en particulier les collègues et amis, ainsi qu’aux fans pour leur soutien. N’hésitez pas, NOUS SERONS PLUS FORT”.

Une fin difficile, mais un formidable enrichissement personnel pour un joueur qui a reçu les éloges de la planète et de toutes sortes de légendes. Prenons-en soin.