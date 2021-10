Le message dur de Kevin Durant pour James Harden au milieu des luttes contre les filets

Les Brooklyn Nets sont tombés face au Miami Heat 106-93 mercredi soir.

Avec leur plus récente défaite, Brooklyn est maintenant 2-3 sur l’année.

Kevin Durant a été stellaire. Il a inscrit 25 points et 11 rebonds contre le Heat et jusqu’à présent sur l’année, il affiche une moyenne de 29,8 points sur près de 55% des tirs sur le terrain, ainsi que 10 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 bloc.

Les Nets ont beaucoup de problèmes, mais Durant n’en fait pas partie. Le plus gros problème, clairement, est que l’équipe n’a pas Kyrie Irving à sa disposition. Durant a offert une évaluation assez brutale de cette situation cette semaine.

Cependant, le deuxième plus gros problème de Brooklyn a été James Harden. Contre Miami, il n’a accumulé que 14 points sur 4 tirs sur 12. À ce jour, il n’a marqué plus de 20 points dans aucun match cette année. Il a également marqué 15 points ou moins en trois matchs consécutifs pour la première fois depuis la saison 2011-12. Et ce n’est pas comme si les opportunités n’étaient pas là. Le joueur de 32 ans a une belle apparence, il ne se connecte tout simplement pas à eux.

Mercredi soir, Durant a admis que c’était un problème.

« J’aime la façon dont nous jouons en défensive lors des deux derniers matchs, a-t-il déclaré. « J’aime la tendance de notre défense. J’ai l’impression que nous générons de bons coups. Nous ne faisons que (pas) les faire tomber. Si nous continuons à générer de bons tirs, nous nous mettrons en bonne position.

Bien que Durant n’ait pas spécifiquement cité Harden, il n’en avait pas besoin. Ce dernier joueur tirant sur un clip de 34% en dit long sur la situation actuelle.

Harden, pour sa part, entend les critiques qui lui sont adressées.

« Autant que je veux revenir à, vous savez, [scoring] 30 et 40 points, je ne peux pas faire ça [right now], » il a dit. « Autant que je le veux, évidemment, j’aimerais beaucoup. »

Selon Harden, en raison de sa blessure aux ischio-jambiers de l’année dernière, il n’a pas pu s’entraîner correctement pendant l’intersaison. Cela signifie qu’il devra le faire tout au long de la saison régulière.

« Je n’ai eu aucune occasion de jouer au pick-up ou rien cet été », a déclaré Harden. « Tout a été en cure de désintoxication pendant trois mois, à la suite d’une blessure de grade 2 survenue trois fois en une saison. C’est donc mon cinquième match d’essayer de jouer simplement avec la concurrence contre quelqu’un d’autre. Et même si je veux précipiter le processus et revenir au cerclage et à la mort, [have to] prends ton temps. »

À un moment donné, de préférence bientôt, Harden se remettra en forme. Et quand il le fera, espérons-le, cela donnera à Brooklyn l’étincelle dont il a besoin pour aller de l’avant.

D’après les images récemment divulguées mettant en vedette Irving, il est clair qu’il n’a pas l’intention de revenir de si tôt. Cela signifie que la responsabilité de porter les Nets incombera à Durant et Harden.

Comment cela se passera-t-il finalement pour eux? Le temps nous le dira.

