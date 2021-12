Le message dur de PJ Washington pour Brittany Renner (vidéo)

La bataille en cours entre le grand homme de Charlotte Hornets, PJ Washington, et la mère de son enfant, Brittany Renner, a pris une tournure malheureuse cette semaine.

Washington et Renner ont évidemment fait la une des journaux récemment pour leur romance éclair.

Renner s’est à l’origine connecté avec Washington alors qu’il jouait encore au ballon au Kentucky. Il était à la fin de l’adolescence et elle avait la fin de la vingtaine. La paire est restée en termes apparemment positifs tout au long de son parcours collégial et après son repêchage. Plus tôt cette année, Washington et Renner ont accueilli leur premier enfant, et c’est à ce moment-là que les choses ont mal tourné. Renner a fait des allégations troublantes contre lui. Il a fait des allégations troublantes contre elle. C’était triste tout autour.

Dans le processus, la réputation de Renner en tant que quelqu’un qui séduit les athlètes et les artistes a été renforcée. En raison de cette réputation, Deion Sanders l’a récemment invitée à parler à ses joueurs de football de Jackson State. L’objectif, semble-t-il, était de les mettre en garde contre les pièges potentiels en dehors du terrain.

« C’est un compromis, mais vous devez être conscient de ce pour quoi vous vous inscrivez », a-t-elle déclaré aux jeunes. « Vous essayez d’atteindre la NFL. Vous comprenez qu’il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, n’est-ce pas ? Pour pouvoir déchiffrer qui vous aime vraiment pour vous, je pense que c’est la question à un milliard de dollars que nous voulons tous savoir.

« Personne n’est là pour rien. Il s’agit simplement de déterminer qui peut être ici en période d’adversité.

Une personne qui n’a pas apprécié les paroles de Renner était Washington. Il a répondu sur Twitter avec ces messages :

Que ce soit pour ce que Colin Kaepernick lui aurait fait faire, ses problèmes financiers perçus ou ses propres publications sur les réseaux sociaux, Renner semble toujours faire l’actualité ces jours-ci.

Et Washington n’aime clairement pas ça.

Les deux finiront-ils par pouvoir mettre leurs problèmes de côté et avancer de manière plus positive ?

Le temps nous le dira.

