le message émotionnel derrière son « Noël »

Nouvelles connexes

Onze jours avant Noël, Rania de Jordan (51 ans) et le Le roi Abdallah II (59) Ils ont sorti leur traditionnelle photographie de la saison pour féliciter les Fêtes. Ils l’ont fait via les réseaux sociaux de la reine consort, qui a profité de ses deux dernières publications pour dévoiler le beau message que cache son Noël en famille.

Rania, quoi a consacré une partie de son travail à louer le travail des entrepreneurs et des femmes artisanes de son pays, a félicité les Fêtes avec des dédicaces ornées de broderies tirées de leurs robes typiques. « Nos cartes de vœux cette année ont des motifs de broderie différents de nos thobes traditionnels. Chacune présente une partie de notre patrimoine culturel diversifié », a expliqué l’épouse d’Abdullah II avec une vidéo dans laquelle une partie de l’élaboration est appréciée de son Noël, marqué par des dessins et motifs ethniques typiques du pays hachémite.

« Ces derniers mois, nous avons travaillé avec un groupe d’artisans talentueux de toute la Jordanie qui ont canalisé leur passion et leur patriotisme dans chaque pièce », a ajouté la reine consort, qui s’est tournée quelques heures plus tard vers son profil Instagram pour la diffuser. pose officielle de Noël, toujours avec un clin d’œil aux entrepreneurs de leur pays. « Avec l’espoir qu’ils ornent les fils du bonheur, de l’espoir et de la santé. Que les fils du bonheur tissent la nouvelle année ensemble », a exprimé Rania de Jordanie avec une image dans laquelle elle pose avec son mari et ses quatre enfants –Hussein (27), Aimant (25), Salma (21) et Hachem (16) – et qui est inclus dans les cartes.

Pour l’occasion, la famille royale hachémite a misé sur tenues décontractées qui montrent votre proximité avec la ville. Loin de choisir les caftans majestueux et glamour, très typiques de la Jordanie, les représentants de la Couronne jordanienne se sont montrés dans des tenues simples. Si on le compare à Noël dans le passé, cette fois ses vêtements ont eu plus de liberté. Contrairement aux autres années où les six ont combiné leurs tenues exactement, cette fois, elles n’ont pas rigoureusement suivi la même palette de couleurs. La touche de différence a été donnée par la princesse Iman, la plus marquante pour sa gamme de couleurs.

Rania de Jordanie a fait étalage de son élégance dans une robe blanche fluide, qui se distingue par ses manches bouffantes et sa finition cloche. Il l’a complété par une ceinture faite main dans des tons marron – en clin d’œil aux entreprenants Hachémites – qui, avec une délicate broderie assortie, ornait la partie médiane du vêtement. Sa fille Iman a opté pour une robe bordeaux, tandis que Salma a opté pour le bleu, se mariant ainsi avec son père et ses frères et sœurs. Abdullah II et ses deux fils ont tous deux porté des tenues composées d’un pantalon et d’une chemise. Pour la photographie, les trois ont choisi différentes nuances de bleu et de blanc.

[Más información: Así ha sido el encuentro entre Rania de Jordania y Jill Biden en la Casa Blanca]

Suivez les sujets qui vous intéressent