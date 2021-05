Le message émouvant avec lequel Morata a congédié Buffon

28/05/2021 à 20h50 CEST

Marti Grau

Álvaro Morata a adressé un beau message au gardien jusqu’alors de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon. Dans un post pour son compte Instagram, l’attaquant espagnol admet qu’il lui manquera de partager un vestiaire avec la légende italienne. “Je vais manquer d’entrer dans les vestiaires et de te voir mais surtout l’énergie et l’affection me manqueront“.

Morata a coïncidé avec lui dans ses deux étapes en tant que “ bianconero ”, la première en 2014 lorsqu’il a été signé par le Real Madrid et la deuxième cette saison prêtée par l’Atlético de Madrid. “Gigi J’ai eu l’honneur de jouer avec toi à deux reprises. J’ai hâte que mes enfants grandissent et comprennent le privilège que j’ai eu de vous rencontrer et de jouer avec vous.”

À l’âge de 43 ans, Buffon a quitté la Juve après 19 saisons avec l’équipe italienne. “Un champion unique et une personne merveilleuse« Entre autres titres, le gardien de but a remporté une Coupe du monde et dix championnats de Serie A au cours de son mandat de footballeur de la Juventino.

De cette façon, Álvaro Morata, qui a marqué le bon nombre de 20 buts cette saison avec les Turinois, dit au revoir à la légende italienne, qui semble continuer à vouloir aimer jouer au football, bien que cette fois loin de l’Italie.