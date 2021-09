Le message émouvant et sincère de Harrington (long) honorant la figure de Seve

Lors de la première conférence de presse du Ryder cup à Kohler (Wisconsin) à partir de Padraig Harrington, capitaine européen, à la question Qu’est-ce qui a rendu l’Europe capable d’agir en équipe ? l’Irlandais s’est laissé aller et, encore une fois, à l’occasion de cette compétition, la figure de Severiano Ballesteros est apparue, et de quelle manière. Avec des mots sincères, la chair de poule, avec un message très émouvant, Harrington a répondu comme ceci (nous reproduisons sa réponse dans son intégralité ci-dessous) :

“Ça se voit. Directement. Très clair. Ça se voit. Tout a commencé avec Seve dans les années 1980. C’est lui qui a poussé le Ryder à devenir une compétition continentale au-delà de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Seve a ainsi réussi à légitimer l’European Tour. C’était une façon de donner du poids à l’European Tour. Dans ces années-là, les grands joueurs d’Europe ne pouvaient pas avoir accès aux meilleurs événements du monde et Seve s’est toujours battu contre cela, contre vents et marées. Jouer et gagner la Ryder Cup était la façon de dire que l’Europe méritait une place à la table principale du golf mondial. Si nous regardons les grands joueurs que nous avions dans les années 80, beaucoup sont venus pour Seve et tous ont réussi à amener l’Europe à une position beaucoup plus forte dans le golf mondial. Seve nous y a conduit. Nous sommes ici pour jouer pour l’European Tour. Lorsque j’ai joué des tournois en Europe ces dernières semaines, j’ai rencontré des joueurs sud-africains, australiens et asiatiques qui viennent vers moi et me souhaitent bonne chance. Ils nous soutiennent parce qu’ils savent qu’une grande partie de l’avenir de l’European Tour dépend de la façon dont nous le faisons dans la Ryder Cup. Alors oui, la technicité des qualifications dit que vous devez être né en Europe continentale pour jouer à la Ryder, mais la réalité c’est que nous jouons pour l’European Tour ».

Il est clair que sans le malheureux Seve Ballesteros, le Ryder ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Le Cantabrique l’a mis sur la carte, l’a revalorisé, l’a rendu grand, grâce à lui il a grandi et à partir de 1983, les Américains ont commencé à le prendre très au sérieux.