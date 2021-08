Le message énigmatique de James Rodríguez sur les réseaux sociaux

17/08/2021 à 11h21 CEST

Blanchiment d’Arnau

James Rodriguez déjà communiqué à Everton, au début du marché, sa décision inébranlable de quitter le comté de Merseyside. 23 matchs, 6 buts Oui 5 passes décisives ils ne suffisent pas pour un James qui considère sa participation tout au long de la saison passée comme faible. Le fait est qu’après le départ de Carlo Ancelotti du banc d’Everton, le joueur ne se sent pas à l’aise dans l’équipe, peu importe combien un autre technicien au passé blanc a débarqué tel quel Rafa Benítez.

Malgré un bon début de saison, les blessures ne lui ont pas permis de jouer à son meilleur niveau. Et maintenant, avec Jorge Mendes, il décide de son avenir, où une nouvelle possibilité s’ouvre dans la Ligue. S’il y a quelques semaines, de Colombie, ils ont placé le footballeur dans le Real Madrid, désormais l’option qui acquiert de la fermeté est celle du Athlète de Madrid. Encore plus après l’éventuel message ‘crypté’ que le joueur a posté sur les réseaux.

Ne cesse jamais de croire. pic.twitter.com/jc1L65tXwa – James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 16 août 2021

Concrètement, il y a quelques heures, le milieu de terrain colombien a posté une photo de lui souriant sur Twitter avec une phrase que de nombreux fans de football, en particulier les fans de l’Atlético de Madrid, ne trouveront pas étrange : “Ne cesse jamais de croire”, suivi de deux émoticônes qui ont laissé des réactions aussi diverses que nombreuses : un smiley et le mot ‘bientôt’.

Les réponses et suppositions des fans ne se sont pas fait attendre après la publication de ce phrase donc ‘rouge et blanc’ cela, plus d’une fois, a été vu dans les mosaïques et les bannières du Wanda Metropolitano ou de l’ancien Vicente Calderón. “N’arrêtez jamais d’y croire”, lit l’un des slogans que Simeone a tant utilisé depuis son arrivée à l’Atlético en décembre 2011.

L’avenir du joueur semble inconnu. Les rumeurs se sont multipliées ces derniers jours après que le joueur lui-même a déclaré, également via les réseaux, que il ne sait toujours pas quel sera son destin la saison prochaine: “Dans les prochains jours, je vais tirer au sort un maillot pour le club dans lequel je suis, que je ne connais toujours pas”, a-t-il publié.

Il faut se rappeler que, Il y a deux ans, il était sur le point de signer par le groupe dirigé par Diego Pablo Simeone. Le milieu de terrain a assuré qu’il avait même eu des conversations avec l’entraîneur du matelas, qui lui a dit qu’il était un joueur super important. “Je lui ai bien dit, j’étais prêt, mais tout cela s’est passé et le Real Madrid ne m’a pas laissé partir”, James a avoué dans des déclarations à ‘ESPN’. Le Real Madrid a catégoriquement refusé et, des mois plus tard, s’est retrouvé à Everton.