Le message énigmatique de Marc Gasol sur son avenir

17/09/2021 à 19:26 CEST

Jordi Pozo

Marc Gasol ne prend toujours pas de décision, il continue de réfléchir, à la recherche de la meilleure option à ce stade de sa carrière. A 36 ans, le centre espagnol est sans équipe après avoir été coupé par les Memphis Grizzlies dans un geste après son transfert des Lakers de Los Angeles. Le poids moyen Gasol, confronté aux rumeurs de son retour dans le basket espagnol, a publié ce vendredi un cliché sur son profil Twitter d’une figure du ‘Capitaine Haddock’, personnage mythique de ‘Tintin’, dans une pose réfléchissante et avec une émoticône visage à l’envers.

pic.twitter.com/v5pp97A5eb – Marc Gasol (@MarcGasol) 17 septembre 2021

Depuis son départ de la NBA, Marc Gasol a été lié à un retour au basket espagnol, en particulier à ses origines, au Bàsquet Girona de l’or LEB. Le joueur et son environnement n’ont confirmé ou démenti aucune rumeur et, bien que du Barça ils ont nié une éventuelle incorporationCe ne serait pas non plus une option totalement exclue. et nous devrons voir comment la situation évolue au cours des prochains jours.

Son frère Pau Gasol prendra également une décision sur son avenir. Pour le moment, c’est un mystère et le joueur lui-même a expliqué qu’il devait réfléchir longuement et sérieusement à la question de savoir s’il devait affronter une saison de plus à Barcelone ou, à la place, quitter définitivement le basket-ball. Les prochaines semaines semblent cruciales pour l’avenir des frères Gasol.