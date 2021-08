Le message inquiétant de Kevin Porter Jr qui a mis la NBA en alerte

Les dirigeants de la NBA et les fans de la meilleure ligue de basket au monde ont vécu une grande frayeur après les propos inquiétants publiés par Kevin Porter Jr., l’une des recrues avec les meilleurs numéros et le plus grand potentiel. Le joueur des Cleveland Cavaliers a publié un message qu’il a ensuite supprimé et qui, avec une image complètement noire, a été compris comme un possible désir de suicide.

“Avez-vous déjà voulu voir la fin de votre vie?“, a publié la recrue à côté des émoticônes d’une colombe, d’un cœur et d’une rose fanée. Rapidement, de nombreux adeptes ont commencé à envoyer des messages d’encouragement et de soutien jusqu’à ce que cela devienne une tendance sur les réseaux sociaux. Certains de ses collègues se sont également joints à la prière pour lui et lui offrant son aide, comme Ja Morant, Grant Williams ou RJ Hampton. »Nous sommes tous là pour vous, vous êtes important pour nous. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi“, ont-ils indiqué.

Depuis les bureaux des Cleveland Cavaliers, ils se sont également inquiétés du message de Kevin Porter Jr et l’ont immédiatement appelé pour voir comment il allait. Le directeur général Koby Altman, l’entraîneur Bickerstaff et l’assistante Lindsay Gottlieb l’ont contacté et l’ont trouvé en bon état. “On lui parle et tout va bien. Il a compris ce qu’un message aussi cryptique peut provoquer dans le monde des médias sociaux. Il tirera les leçons de cette leçon et sera plus conscient à l’avenir », ont-ils déclaré de l’équipe de l’Ohio.

Le joueur, peu de temps après, a blâmé la presse pour les remous provoqués avec un message sur ses réseaux sociaux : “Ce sont les pires. J’aime ceux qui m’entourent et me suis tous les jours. J’apprécie les prières et votre inquiétude, mais ce n’est pas le cas. discuté dans l’absolu de tout cela. Je vais bien. J’ai déjà passé mes pires moments, rien ne peut être pire. Je t’aime et merci”, a-t-il déclaré.

Et c’est que l’enfance de Kevin Porter n’a pas été facile du tout. Son père a été assassiné après quatre ans de prison accusé de meurtre, alors que le joueur n’avait que 4 ans, et a connu des difficultés durant son parcours universitaire, où il a même été considéré comme préjudiciable à son équipe. Enfin, les Milwaukee Bucks l’ont sélectionné lors du repêchage 2019 avant de le remettre aux Cavaliers. 10 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes décisives ont été son record d’espoir lors de sa première saison NBA.