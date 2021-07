Le message percutant du frère de Juancho dans les réseaux

in

24/07/2021 à 13:58 CEST

Tout n’est pas une bonne nouvelle pour le sport espagnol dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ou du moins, pas pour l’un de ceux qui semblait être le protagoniste lors de l’événement. Et c’est que Juancho Hernangómez ne sera pas présent aux Jeux de Tokyo. Quelque chose qui n’a laissé personne indifférent et a suscité de nombreuses réactions. Parmi eux, celui de son frère Willy Hernangómez.

Et c’est après la nouvelle que Juancho Il serait avec l’équipe nationale – avec son frère – aux JO, la surprise du refus des Minnesota Wolves est arrivée. Quelque chose qui vous empêche d’entrer dans la rotation de Scariolo et pouvoir accomplir, avec son frère Willy, le rêve de jouer aux Jeux Olympiques. Les réactions n’étaient pas attendues et Willy Il a été montré, à travers un post sur son Instagram, en colère contre l’interdiction que le Minnesota a imposée à Juancho. Willy a mis un “Free Juancho” éloquent avec des emojis en colère dans une “histoire” sur son compte Instagram.

Une réaction évidente et logique qui reflète les sentiments de tous les fans espagnols.