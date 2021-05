Le message radio de Lando Norris “ ne vise pas à aider Mercedes ”

Andreas Seidl a défendu McLaren après un empannage de Helmut Marko sur un message radio à Lando Norris lors des qualifications du Grand Prix du Portugal.

En Q3 à Portimao, Max Verstappen était sur son dernier tour volant sans qu’un temps au tableau ait dépassé les limites de piste lors de sa précédente tentative.

Le Néerlandais arrivait derrière Norris, qui se préparait pour son dernier effort, lorsque le pilote britannique a reçu un message sur sa radio lui disant de ne pas “ rendre service à Verstappen ” en lui donnant un remorquage, car il était sous pression pour régler. un temps.

Le conseiller de Red Bull, Marko, travaillant pour une chaîne de télévision autrichienne, a affirmé plus tard que plutôt que d’être dans les propres intérêts de McLaren, le message avait été conçu pour aider leur fournisseur de moteurs, Mercedes. Marko a dit que c’était “très sportif de l’équipe Mercedes”.

Finalement, Verstappen s’est qualifié en troisième position à Portimao derrière le duo Mercedes Valtteri Bottas et Sir Lewis Hamilton, Norris prenant la septième place sur la grille.

Le directeur de l’équipe McLaren, Seidl, a cependant nié que le message avait été émis en pensant à Mercedes, au lieu de simplement donner à Norris les meilleures chances de commencer aussi haut que possible après son podium lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne la dernière fois.

«Tout d’abord, nous devons être clairs, nous conduisons pour nous-mêmes et pas pour personne d’autre. Notre objectif est de finir le plus haut possible avec nos deux voitures », a déclaré Seidl.

«Je suppose que c’est normal que, comme tout le monde le fait, et Max n’était pas différent, vous ne vouliez pas remorquer quelqu’un parce que c’est un avantage pour l’autre voiture.

«Les qualifications, c’est faire le temps au tour soi-même sans l’aide de personne d’autre. Et je pense que cet appel radio auquel ils font probablement référence … quand vous regardez ce que tout le monde a fait dans la ligne droite principale, après avoir terminé le tour, vous avez juste essayé de vous écarter, de sortir du sillage, pour vous assurer que tout le monde peut faire ses genoux lui-même et sans aide supplémentaire.

Norris, qui n’a pas gêné Verstappen, a été mystifié par toute suggestion qu’il aurait pu être inutile au Red Bull.

“Je n’ai aucune idée de ce que j’ai fait de mal”, a déclaré le Britannique. «J’étais sûr que j’étais assez loin devant lui et puis, quand je l’ai laissé passer, j’étais complètement sur la droite, comme de l’autre côté de la piste, en deuxième vitesse aussi lente que possible.

«J’ai donc fait de mon mieux pour m’éloigner de lui. Je ne voulais pas l’entraver ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je n’ai ni entendu ni vu ce qui a été dit. Je ne l’ai pas bloqué ni fait quoi que ce soit de ce genre. Je n’ai jamais été aussi proche.

