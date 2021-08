Le message radio hilarant de Lewis Hamilton en retard à Spa

Il y avait beaucoup de temps à perdre dans une Belgique détrempée, et pour Lewis Hamilton, cet événement gardera toujours un souvenir malheureux.

La pluie devait tomber le jour de la course à Spa-Francorchamps, bien que compte tenu de l’imprévisibilité du temps, cela ne puisse être garanti.

En l’occurrence, la pluie tomba effectivement et après le départ du Grand Prix de Belgique derrière la Safety Car, les pilotes retournèrent assez rapidement aux stands et la course fut signalée par un drapeau rouge.

On espérait qu’une période plus claire arriverait, mais la pluie est devenue plus forte et la brume est tombée, il est donc devenu clair qu’aucune course n’aurait lieu pendant un certain temps.

Tout le monde devait alors trouver une nouvelle façon de se divertir, et la radio de l’équipe s’est avérée être de l’or.

Prenez Hamilton par exemple. Le septuple champion du monde est parti pour une pause confort, mais cela s’est avéré être une expérience inconfortable – grâce à ceux qui l’avaient visité avant lui.

« Je suis content d’être allé aux toilettes. Celui où je suis allé, quelqu’un avait largué une bombe folle là-dedans. La pire chose qui soit. Cela va me hanter pour la vie », a-t-il révélé.

Alors que Hamilton était occupé à chercher un assainisseur d’air, Pierre Gasly prévoyait un déjeuner pour cette pause inhabituelle du dimanche après-midi.

“Pouvez-vous m’apporter des saucisses s’il vous plaît, des saucisses du barbecue?”, A-t-il demandé.

Nous ne savons pas trop si Daniel Ricciardo prévoyait un barbecue pour les célébrations de son 200e Grand Prix à Spa, mais avec l’atmosphère terne et sombre qui l’entourait, il était sage de laisser un petit rappel de l’importance de ce week-end.

« Je ne sais pas si vous avez entendu parler de moi, mais c’est mon 200e Grand Prix. C’est une sorte d’accord ce coin de pays », a plaisanté l’Australien.

Bien sûr, Ricciardo est l’un des personnages les plus brillants et les plus énergiques de la grille, alors McLaren ne s’attendait sûrement pas à ce que son plaisir et ses jeux se terminent avec la radio ?

Ce mécanicien malheureux l’a découvert à ses dépens.

Réflexions sur les compétences de @DanielRicciardo, @UFC ? 😅#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/gRb1cFxE6B – McLaren (@McLarenF1) 29 août 2021

Pendant ce temps, de l’autre côté du garage McLaren…

En parlant de garages, ils sont peut-être à l’abri, mais cela n’empêche pas les sols de devenir glissants lorsqu’il fait trop humide dehors.

Red Bull avait travaillé dur pendant la pause pour réparer la voiture de Sergio Perez après qu’il s’était écrasé avant la course, et ils avaient presque aussi un mécanicien cassé à réparer.