Le message Royal Ascot 2021 de la reine Elizabeth II dans son intégralité | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, est passionnée par les courses de chevaux et, en tant que l’un des propriétaires et éleveurs de pur-sang les plus en vue de Grande-Bretagne, elle s’intéresse vivement à ce sport. Royal Ascot serait l’engagement préféré de la reine et elle écrit chaque année un message pour le programme de l’événement de cinq jours.

Alors que la pandémie a signifié que l’événement a été fermé au public l’année dernière, cette année, 12 000 spectateurs sont autorisés à y assister chaque jour.

La princesse Anne, 70 ans, le prince Charles, 72 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 73 ans, ont tous assisté au premier jour de course mardi.

La reine était par ailleurs engagée alors qu’elle tenait une audience avec le Premier ministre australien Scott Morrison au château de Windsor mardi après-midi, cependant, elle devrait y assister plus tard dans la semaine.

La reine a des chevaux qui courent tous les jours du Royal Ascot cette année et a de grands espoirs pour Tactical qui a remporté les Windsor Castle Stakes pour elle l’année dernière.

LIRE LA SUITE: Queen taquine le succès du G7 alors que Morrison accueille à Windsor

Mardi, son directeur de course, John Warren, a laissé entendre qu’elle assisterait à l’événement à un moment de la semaine pour regarder ses coureurs.

Le message du Queen’s Royal Ascot 2021 dans son intégralité

Le message de la reine a été imprimé dans le programme Royal Ascot 2021 comme suit : « Je suis ravi d’accueillir tous ceux qui assistent à Royal Ascot cette année, ainsi que les millions de personnes du monde entier qui suivront également les courses à distance.

“Malgré les défis présentés par la pandémie, j’ai été très impressionné par les efforts des nombreuses personnes qui ont permis à la réunion de l’année dernière d’avoir lieu, contribuant ainsi à maintenir l’intégrité du calendrier des courses britanniques.”

Camilla, duchesse de Cornouailles, a évoqué la passion de la reine pour les courses de chevaux lors du coup d’envoi de Royal Ascot mardi.

La duchesse a accordé une interview à ITV Racing qui présentera des extraits tout au long de sa couverture de Royal Ascot cette semaine.

Camilla a déclaré à ITV Racing: “Eh bien, je pense que c’est sa passion dans la vie et elle l’aime, et vous pouvez dire à quel point elle l’aime.

“Elle pourrait vous dire tous les chevaux qu’elle a élevés et possédés depuis le tout début – elle n’oublie rien.

“Je me souviens à peine de ce que j’ai élevé il y a un an, mais elle est encyclopédique sur ses connaissances.”

Interrogée sur Royal Ascot, la duchesse a répondu: “Tous ceux qui aiment la course, c’est la semaine la plus spéciale, n’est-ce pas?”

La belle-fille de la reine Sophie, comtesse de Wessex a également été aperçue en train d’arriver à l’hippodrome le jour de l’ouverture de Royal Ascot.

Les processions traditionnelles qui voient les membres de la famille royale arriver à l’hippodrome en calèches depuis le château de Windsor ont été annulées cette année en raison de COVID-19.