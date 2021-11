Le message secret dans la veste d’Issa Rae révélé

Insecure est devenu un favori des fans pour ses histoires et sa musique relatables et réelles présentées dans l’émission. Mais les fans aiment aussi les choix de mode du personnage. Le personnage d’Issa est généralement décontracté avec des t-shirts griffés et graphiques, mais elle n’a également aucun problème à s’éblouir. Cette saison, les fans regardent Issa s’épanouir enfin dans sa carrière et ses choix vestimentaires se sont également améliorés pour son nouveau chemin.

Dans le dernier épisode, diffusé le 31 octobre, les fans de la série ont adoré le costume bleu sarcelle d’Issa. L’ensemble veste et jupe est de la créatrice Thebe Magugu. Magugu, qui a lancé son label en 2015, est le premier récipiendaire africain du prix LVMH. Il a tweeté son appréciation du look d’Issa et a révélé qu’il contenait un message caché dans la doublure de la veste. « Issa Rae porte la veste et la jupe Thebe Magugu Petrol Green dans le dernier épisode d’Insecure », a-t-il écrit. « La veste a la constitution de l’Afrique du Sud imprimée sur la doublure arrière, qui est visible à travers une déchirure intentionnelle. De la collection AW20 présentée à la Fashion Week de Paris. »

Issa Rae porte la veste et la jupe Thebe Magugu Petrol Green dans le dernier épisode d’Insecure. La veste a la constitution de l’Afrique du Sud imprimée sur la doublure arrière, qui est montrée par une déchirure intentionnelle. De la collection AW20 présentée à la Fashion Week de Paris.#InsecureHBO pic.twitter.com/63Ro2s4TSB – THEBE MAGUGU (@_ThebeMagugu_) 2 novembre 2021

Rae et Shiona Turini de la série sont peut-être des fans de l’œuvre, car les pièces de Magagu ont déjà été présentées dans la série. Selon Teen Vogue, dans l’épisode 8 de la saison 4, Issa enfile une veste saharienne rouge à épaules dénudées de la collection « African Studies » de Magugu. C’est l’épisode où Issa et son ex de longue date, Lawrence, ravivent leur flamme.

Rae est connu pour présenter le travail du designer noir. La créatrice et productrice exécutive est entrée dans l’histoire en tant que première personne de couleur à accueillir les CFDA Awards en 2018. Tout au long de la soirée, elle a porté cinq looks différents, tous de créateurs noirs.

La comédie de HBO en est à sa cinquième et dernière saison. Rae dit qu’elle a commencé la série en sachant que la série durerait cinq saisons. Elle pense que cinq saisons suffisent pour raconter une histoire complète. De plus, Rae dit qu’elle préférerait que l’émission sorte tout en restant au top avec des cotes élevées.