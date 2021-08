Le message sur la Terre que 14 000 scientifiques ont signé : elle est plus malade que jamais | Vie

Environ 14 000 scientifiques signent un nouveau rapport publié dans la revue BioScience qui avertit que les “signes vitaux” de notre planète s’aggravent à pas de géant. Le point de basculement critique a été dépassé à des points tels que les récifs coralliens d’eau chaude, l’Amazonie ou l’Antarctique occidental et le Groenland. Les chercheurs proposent une approche politique basée sur 3 lignes d’action à court terme pour éviter la dévastation.

Combien de fois avez-vous entendu dire qu’« il n’y a pas de planète B » ? En un peu plus d’un siècle, la main de l’homme a détruit l’équilibre de la terre, dévastant les écosystèmes, amputant la biodiversité et provoquant, par des émissions polluantes, une élévation du mercure à des niveaux jamais vus au cours des derniers millions d’années.

Le réchauffement global Cela s’est surtout fait sentir ces derniers mois : après 2020 classée par la NASA comme l’année la plus chaude de l’histoire, cet été est sous le choc de l’urgence climatique sous forme d’inondations dévastatrices dans des endroits aussi divers que l’Allemagne, la Hollande, la Nouvelle-Zélande, Iran ou Zhengzhou, tandis que le Canada, les États-Unis ou la Sibérie brûlent.

Loin de renverser la crise climatique, la communauté scientifique prévient qu’elle s’accélère. À tel point qu’environ 14 000 scientifiques publient un nouveau rapport dans la revue BioScience qui met en garde contre la aggravation des “signes vitaux” de la Terre.

Il y a deux ans, 11 258 scientifiques ont publié un document dans la même revue mettant en garde contre le l’extrême gravité de l’urgence climatique. Maintenant les noms de 2 800 scientifiques et 1 990 juridictions qui ont déclaré ou officiellement reconnu une urgence climatique.

Le rapport souligne comme particulièrement préoccupante l’augmentation des catastrophes liées au climat, dont les méga incendies en Australie de 2019 à 2020, et le fait que les 3 principaux gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d’azote) battaient des records de concentrations atmosphériques en 2020 et encore en 2021.

“Ceci était en dépit des changements survenus pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré Thomas Newsome, spécialiste de l’environnement à l’Université de Sydney.

Aux grands maux, aux grands remèdes : 3 lignes pour faire face à la crise climatique

L’atténuation du changement climatique passe par un changement d’approche politique, pour lequel les auteurs proposent d’agir sur 3 fronts principaux.

Ceux-ci sont stipuler un prix mondial du carbone nettement plus élevé, éliminer progressivement et éventuellement interdire les combustibles fossiles et développer des réserves climatiques protéger et restaurer la biodiversité et les puits de carbone, tels que ceux fournis par la forêt amazonienne.

“Nous suggérons un besoin urgent d’un changement transformateur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et, plus généralement, la surexploitation humaine de la planète”, déclare Newsome, comme le note Science Alert.

L’une des clés est de convertir l’aide économique liée à la pandémie en des aides respectueuses du climat. “Il est encourageant de voir le désinvestissement dans les combustibles fossiles et les subventions aux combustibles fossiles s’améliorer de manière record.”

Lueurs d’espoir : de bonnes données dans un monde en crise

Bien que le rapport note la mauvaise évolution de la crise climatique et l’urgence d’unir les efforts pour la combattre (un bon exemple en est les records historiques de dégel, le nombre de têtes de bétail à l’origine d’émissions polluantes ou de modifications des océans), les auteurs collecter également des chiffres positifs qui incitent à l’espoir.

Entre 2018 et 2021, l’énergie solaire et éolienne a augmenté de 57 %, même si elle reste 19 fois inférieure à la consommation d’énergies fossiles. Entre 2018 et 2021, le désinvestissement dans les combustibles fossiles a fortement augmenté. Depuis 2019, il y a également eu une légère diminution de la consommation d’énergie provenant des combustibles fossiles, bien que les chercheurs notent qu’elle est probablement due à la pandémie de coronavirus.

L’article a été publié pour s’aligner sur le dernier rapport du Groupe d’experts international sur l’évolution du climat (GIEC) qui sera publié la semaine prochaine, mettant en garde contre l’avenir qui nous attend pour continuer sur la mauvaise voie.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.