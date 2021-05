Le message technologique anti-Chine de Biden n’est pas nécessaire

Dans son discours à la session conjointe du Congrès le 28 avril, le président Joe Biden a plaidé en faveur de la redynamisation du rôle du gouvernement dans l’investissement technologique, en présentant une vision de ce que vous pourriez appeler «l’optimisme technologique progressiste»: l’idée que les investissements gouvernementaux dans la technologie est la voie à suivre pour résoudre les priorités démocratiques telles que la crise climatique et développer des traitements pour des maladies telles que la maladie d’Alzheimer, le diabète et le cancer.

La vision du président pour le rôle de la technologie était frappante étant donné que les républicains et les démocrates sont devenus irrités par le comportement de différentes grandes entreprises technologiques et de leurs fondateurs – du traitement par Amazon de ses travailleurs et de la décision de Twitter d’interdire l’ancien président Donald Trump. Mais alors que les deux côtés de l’allée ont critiqué ces derniers temps les entreprises technologiques, l’optimisme technologique résonne fortement auprès des électeurs, selon un nouveau sondage avec Data for Progress (DFP) et Vox.

Le sondage, mené entre le 16 et le 19 avril, a sondé 1 138 électeurs probables. Il a révélé que 80% des répondants étaient d’accord avec l’affirmation relativement anodine: «La technologie est généralement une force pour le bien», puis, lorsqu’ils ont reçu des messages à la fois optimistes et pessimistes technologiques, les électeurs ont de nouveau convenu que la technologie est une force pour le bien.

Soixante et onze pour cent des électeurs probables étaient d’accord avec la déclaration techno-optimiste: «La technologie est généralement une force pour le bien. Les grandes entreprises technologiques ont fourni des innovations telles que des vaccins, des véhicules électriques, réduisant le coût des batteries qui stockent l’énergie verte, des options de viande végétarienne et d’autres moyens qui ont amélioré notre qualité de vie. Seulement 19% étaient d’accord avec la déclaration techno-pessimiste: «La technologie est généralement une force pour le mal. Les grandes entreprises technologiques sont mauvaises pour les travailleurs, les inégalités et la démocratie. Les innovations technologiques qu’ils produisent ne valent pas le coût. »

Les républicains, peut-être marqués par la vague d’entreprises technologiques qui ont banni Trump et certains de ses alliés de leurs plates-formes, sont plus susceptibles d’être d’accord avec la déclaration techno-pessimiste: 30% des républicains contre seulement 12% des démocrates. Pourtant, 59% des républicains étaient d’accord avec le message de l’optimisme technologique avec 78% des démocrates.

Traditionnellement, les présidents des deux partis ont plaidé en faveur de la poursuite de nouvelles avancées technologiques en invoquant le besoin de l’Amérique de rester «le premier» au monde. Et dans leur lutte pour un financement accru de la recherche et du développement technologiques, les démocrates ont souligné à plusieurs reprises la Chine comme un adversaire croissant. Ces nouvelles données d’enquête suggèrent que des appels spécifiques sur le danger qu’un pays représente pour la domination sont probablement inutiles pour recueillir le soutien du public.

Le soutien public à l’investissement dans la R&D nécessite-t-il une rhétorique anti-chinoise?

Un message bipartisan opposant l’avenir des États-Unis à celui de la Chine a pris racine. Dans son allocution commune, Biden a averti que «la Chine et d’autres pays ferment rapidement» en exhortant le Congrès à augmenter les investissements publics dans la recherche et le développement.

Il n’est pas seul là-dedans.

L’Endless Frontier Act, un projet de loi défendu par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, vise à «renforcer les efforts de recherche et de développement technologiques aux États-Unis dans le but de lutter contre la concurrence chinoise», a rapporté David Shepardson de .. Schumer lui-même a mis en garde à plusieurs reprises contre la menace que représente le Parti communiste chinois en exhortant ses collègues à soutenir la législation – dans une déclaration, il fait référence à la Chine à trois reprises.

Certains commentateurs ont critiqué la montée de cette rhétorique d’opposition, soulignant les attaques contre les personnes de l’AAPI au cours de l’année écoulée; L’auteur RO Kwon a qualifié les remarques de Biden devant le Congrès de «absolument terrifiantes». Trump a été largement critiqué pour avoir qualifié Covid-19 de «virus chinois» ou de «grippe Kung» – une rhétorique qui a peut-être attisé les flammes du sentiment anti-asiatique au cours de l’année dernière – et ces critiques estiment que le langage des démocrates n’est pas aider les choses.

Dans le nouveau sondage, DFP et Vox ont vérifié si cette focalisation sur la Chine était nécessaire pour susciter un soutien public aux nouveaux investissements technologiques. Les répondants ont été divisés en deux groupes: dans le premier, on leur a dit que l’augmentation des investissements publics dans la science et la technologie contribuerait à «maintenir notre avantage concurrentiel sur la Chine». Dans le second, on leur a dit que cela aiderait à «maintenir notre avantage concurrentiel sur l’Europe». Le soutien au message anti-Chine était presque impossible à distinguer de celui anti-européen.

L’étude a révélé que 66% des personnes interrogées étaient d’accord pour dire que les États-Unis devraient «investir davantage dans les innovations scientifiques et technologiques» quand on leur a dit que cela aiderait la nation à rivaliser avec la Chine et 67% étaient d’accord avec cette déclaration lorsqu’on leur a dit qu’elle aiderait la nation à rivaliser. avec l’Europe. En regardant la division partisane, républicains et démocrates sont en fait plus motivés (4 points de pourcentage et 2 points de pourcentage, respectivement) par la concurrence avec l’Europe.

Dans le but de renforcer le soutien public aux investissements publics dans la R&D, les électeurs peuvent être motivés par le désir de maintenir l’hégémonie américaine, mais les références spécifiques à la Chine ne semblent pas accroître le soutien aux politiques.

Mais, comme le rapportent Ella Nilsen et Alex Ward de Vox, la rhétorique anti-Chine des démocrates ne vise peut-être pas à convaincre le public, mais plutôt à faire participer les élus républicains: