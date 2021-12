Le message tendu de Russell Westbrook pour les Lakers au milieu des luttes

Les Lakers de Los Angeles ont été battus 108-95 jeudi soir par une équipe de Memphis Grizzlies qui était sans Ja Morant et Dillon Brooks.

C’était le dernier embarras pour LA dans une saison remplie d’eux.

Comme d’habitude, le jeu bâclé a grandement contribué à la disparition des Lakers. Leurs 22 revirements d’équipe ont donné 27 points aux Grizzlies. Russell Westbrook a ouvert la voie pour le violet et l’or avec six revirements à lui tout seul.

Dans la nuit, Westbrook a terminé avec 20 points, 11 passes décisives, 10 rebonds et un +/- de -16.

Après le match, Westbrook s’est assis avec des journalistes et a livré un message extrêmement sévère à son club de baseball.

« Nous savons ce que nous sommes censés faire », a-t-il déclaré. «Nous savons quand nous sommes censés prendre et gagner des matchs, peu importe qui joue. Mais c’est la NBA, et ces gars sont des professionnels, aussi bien que nous.

«Nous devons faire un meilleur travail pour relever le défi, car nous savons que lorsque tout le monde jouera contre les Lakers de Los Angeles, nous allons tirer le meilleur parti de tout le monde. On le sait depuis le début de l’année. Nous comprenons cela, mais nous devons être capables de posséder notre merde, aussi simple que cela. «

À un certain moment, parler devient bon marché. Et on a l’impression qu’après chaque défaite, Westbrook dit la même chose, mais cela ne change pas grand-chose à la dynamique qui entoure son équipe.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/TPnBzy8ncP – Jeu 7 (@game7__) 9 décembre 2021

Les Lakers ont été liés à un commerce à succès impliquant Westbrook qui annulerait beaucoup d’erreurs de cette intersaison. À l’heure actuelle, assis à 13-13 après 26 matchs, le front office serait insensé de ne pas l’envisager sérieusement.

Il est encore temps de redresser ce navire, mais pour le moment, il ne semble pas que LA sache comment le faire.

