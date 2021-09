Le message texte de Tiger Woods inspire les États-Unis à la montée subite du jour 1 ⋆ 10z viral

SHEBOYGAN, Wisconsin — Tiger Woods n’est pas à Whistling Straits cette semaine, mais il est dans la tête des 12 joueurs américains qui essaient de s’assurer que la Ryder Cup ne quitte pas le pays dimanche.

Woods a envoyé un SMS jeudi soir au capitaine américain Steve Stricker pour être lu aux joueurs de l’équipe américaine comme un encouragement et une inspiration. Stricker a déclaré vendredi qu’il n’était pas en mesure de le lire aux joueurs, mais il leur a transmis le texte.

Tony Finau a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » que les paroles de Woods ont aidé à propulser l’équipe américaine à une avance de 6-2 sur l’Europe après le premier jour de la Ryder Cup.

« Harry [Harris English] m’a mentionné en descendant le n ° 9, ‘Comment c’était cool que Tiger soit tellement dedans?’ ”, a déclaré Finau. « Je pense que le plus important, c’est qu’il est tellement investi dans cette équipe. Il n’est pas là physiquement, mais l’essentiel de ce qu’il disait était: “Je vous encourage les gars, je suis là avec vous, et allez vous battre et rendez-nous fiers.”

“Nous avons pu le faire, et si TW regarde, ‘Merci pour ce texte, frère, je pense que cela nous aide beaucoup.’ ”

English a déclaré que Woods, qui se remet toujours des blessures qu’il a subies dans un accident de voiture en février, a offert des conseils stratégiques à certains des joueurs.

“En parlant à Tony, Tiger a donné à Tony une petite stratégie pour les matchs en quatre balles, et nous nous en sommes en quelque sorte nourris aujourd’hui”, a déclaré English. « Tiger n’est pas avec nous en personne, mais je sais qu’il regarde et parle beaucoup à Stricker. Nous savons qu’il nous soutient, donc c’est vraiment cool, et nous avons en quelque sorte utilisé cette énergie aujourd’hui, que nous pouvions sentir.”

Stricker a déclaré que le contenu du texte de Woods était «entre nous», mais il a déclaré: «L’image globale était simplement de souhaiter bonne chance aux gars et félicitations pour avoir fait partie de l’équipe, et quelques choses personnelles de Tiger lui-même.

“C’est un ami de beaucoup de ces gars, et ces gars l’admirent, et je m’appuie beaucoup sur lui tout au long de ce processus”, a ajouté Stricker. « Donc, c’était formidable d’avoir de ses nouvelles et de fournir des mots d’encouragement à ces gars. »

Pour les quatuors du samedi matin, Stricker formera les mêmes équipes qui ont donné aux États-Unis une avance de 3-1 vendredi matin. Il a juste un peu changé l’ordre.

Brooks Koepka et Daniel Berger affronteront Sergio Garcia et Jon Rahm lors du premier match. Ils seront suivis de Dustin Johnson et Collin Morikawa contre Paul Casey et Tyrrell Hatton, puis Jordan Spieth et Justin Thomas contre Viktor Hovland et Bernd Weisberger. Comme ils l’ont fait vendredi, Xander Schauffele et Patrick Cantlay feront le ménage, face à Lee Westwood et Matt Fitzpatrick.

“Dès le début, nous avons identifié certains groupes qui seraient très bons en quatuor, et nous nous sentons vraiment à l’aise avec eux”, a déclaré Stricker. « Ils ont bien joué aujourd’hui. Nous avons gagné cette session 3-1, donc dans notre esprit, c’est comme, vous savez quoi, renvoyons simplement ces quatre groupes là-bas.”

Rory McIlroy, qui participait à sa sixième Ryder Cup, a perdu deux matches en une journée pour la première fois de son histoire. Par la suite, le capitaine européen Padraig Harrington n’a pas remis en question son top gun.

“Il est déjà un leader”, a déclaré Harrington. “Vous l’avez vu là-bas après une dure journée, il suivait ces matchs et soutenait son équipe. Il est vraiment un leader parmi ses pairs et je n’aurais pas pu lui demander plus au cours de l’année, je n’aurais pas pu lui demander plus aujourd’hui.

« Oui, le golf ne s’est pas déroulé aussi bien qu’il l’aurait souhaité, mais je ne le remets pas en question une seconde en termes de leadership et de ce qu’il fait pour mon équipe. »