Le message viral de Pablo Iglesias après l’action laide de Campazzo

Ricky Rubio n’a pas connu sa meilleure journée contre les Nuggets, mais il n’était pas une star pour ça. 25 minutes du banc, 7 points avec un 2/10 aux tirs et, oui, son ration de passes décisives quotidiennes. 8 cette fois pour le cinquième assistant le plus élevé de la Ligue. Campazzo, qui a joué 18 minutes, l’a gêné autant qu’il a pu, au point de finir tous les deux face à face, en tête-à-tête, au troisième quart après une action plutôt moche de l’Argentin, qui a volontairement tiré son genou pour frapper le Espagnol alors qu’il était sur le point de sauter pour tirer un triple. Le jeu, très antisportif et dangereux car la jambe de Ricky reposait encore au sol au moment de l’impact, n’a fait que booster l’équipe de Cleveland. Deux minutes après la bagarre, les Nuggets ont créé l’égalité à 70-56 secondes de la fin de la troisième période. De là est venu la catastrophe locale, avec Kevin Love, autre remplaçant des Cavs, verdissant de vieux lauriers (22 points).

L’image est devenue virale car il s’agit de Ricky Rubio et Campazzo, un Argentin étroitement lié au basket espagnol. Et même Pablo Iglesias s’est prononcé là-dessus : l’ancien leader politique et collaborateur de divers médias, dont Cadena SER, a publié un tweet devenu viral dans lequel il est d’accord avec Ricky, assure que l’action de son rival était dangereuse et demande la réconciliation rapide des deux joueurs, partenaires de position et de compétition, mais rivaux en piste. Une image sordide et assez dure que l’on voit beaucoup en NBA et qui a fait le tour du monde.

Facu Campazzo est un meneur exceptionnel, mais il va au genou de Ricky. Ces choses se produisent dans le basket-ball et dans tant d’autres domaines. J’espère qu’ils se réconcilieront avec un câlin, mais je pense que Ricky Rubio a raison de se fâcher pic.twitter.com/iSdbfP1Oyr – Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 26 octobre 2021