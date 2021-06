Le message WhatsApp affirmant que l’Internet gratuit du gouvernement pendant trois mois est faux, le PIB émet un avis

Le faux message a commencé à faire le tour du 1er juin.

La plate-forme WhatsApp n’est pas nouvelle pour les faux messages et la récente circulant parmi les utilisateurs de l’application affirme que le gouvernement offre apparemment un accès gratuit à Internet aux personnes. Selon le faux message, le gouvernement offrira ces services à 100 millions d’utilisateurs pendant trois mois. Prenant note de ce message, le Bureau d’information de la presse (PIB) s’est adressé à Twitter et a signalé ce message comme frauduleux. Selon PIB, le gouvernement n’a fait aucune annonce de ce genre. Le message contient également un lien qui peut être utilisé de manière malveillante et tromper les utilisateurs pour voler leurs données personnelles.

Habituellement, lorsque certains liens sont diffusés, il est conseillé aux utilisateurs de ne pas prêter attention à ces messages et de contacter d’autres personnes au sujet de l’arnaque. L’agence gouvernementale, tout en précisant que le gouvernement n’est pas impliqué dans cela, a partagé une vidéo où le contenu du message a été mis en évidence. Certes, le faux message a commencé à faire le tour du 1er juin.

Dans la vidéo, on peut facilement voir que le message informe les utilisateurs sur les offres disponibles pour les utilisateurs de Jio, Airtel et Vodafone Idea jusqu’au 29 juin. Le lien inclus dans le message atterrit sur un site Web où les détails personnels sur les utilisateurs sont demandé. Par conséquent, PIB a averti les utilisateurs de ne pas donner de détails sur ces sites Web, car cela pourrait mettre en danger leurs données personnelles.

La semaine dernière, WhatsApp a déclaré que la société avait mis en garde les gens contre un faux message qui indique à tort l’implication du gouvernement dans la confidentialité des discussions et l’introduction de nouvelles coches/couleurs si le gouvernement a lu votre message. La société a en outre déclaré que les discussions WhatsApp sont cryptées de bout en bout, ce qui signifie que personne ne peut lire les messages personnels envoyés sur la plate-forme. Aucun gouvernement ou tiers n’a accès à de tels messages.

En avril également, un faux message a circulé sur l’introduction de WhatsApp Pink qui aurait pu permettre aux attaquants d’obtenir les données des utilisateurs ou d’accéder à leurs téléphones.

