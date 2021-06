Le message WhatsApp que Christian Eriksen a envoyé à l’équipe du Danemark après la défaite de l’Euro 2020 contre la Belgique

Les fans et les joueurs ont montré leur soutien à Christian Eriksen à la 10e minute de l’affrontement entre le Danemark et la Belgique à l’Euro 2020 (Photo: .)

Un fier Christian Eriksen a déclaré à ses coéquipiers danois qu’ils avaient présenté un spectacle “fantastique” après leur défaite 2-1 contre la Belgique à l’Euro 2020.

Le Danemark est revenu à l’action dans le Groupe B hier soir – à peine quatre jours après les scènes déchirantes entourant l’arrêt cardiaque d’Eriksen contre la Finlande – et les hommes de Kasper Hjulmand ont pris un départ de rêve grâce à la frappe précoce de Yussuf Poulsen leur donnant l’avantage.

Le jeu a été arrêté à la 10e minute alors que les joueurs, les entraîneurs et les supporters se levaient pour montrer leur soutien à Eriksen au Parken Stadium de Copenhague et les hôtes ont tenu bon pour tenir la Belgique à distance jusqu’à la pause.

Cependant, Roberto Martinez a présenté Kevin De Bruyne à mi-parcours et le milieu de terrain de Manchester City a volé la vedette pour inspirer son équipe à la victoire, aidant l’égalisation de Thorgan Hazard avant d’inscrire le but décisif à 20 minutes de la fin.



Eriksen s’est effondré à la 41e minute du match d’ouverture du Danemark avec la Finlande (Photo: .)

Cela signifie que les Danois n’ont toujours pas un seul point avant leur dernier match de groupe, mais la performance courageuse d’hier devrait être un encouragement lorsqu’ils retourneront au stade national pour affronter la Russie lundi prochain.

“Eriksen a écrit dans le groupe WhatsApp après le match et il a dit que nous avions été fantastiques”, a déclaré l’attaquant danois Martin Braithwaite aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

« J’ai lu le texte en allant au vestiaire.

« Nous avons pris un excellent départ où nous avons prouvé que nous étions forts mentalement.

«Nous jouions pour Christian et tout le pays. Nous avons senti tout le stade autour de nous, c’était incroyable.

L’attaquant barcelonais est convaincu que le Danemark était en passe de remporter son match d’ouverture avant d’être “forcé” de jouer par l’UEFA à la suite de l’arrêt cardiaque d’Eriksen.

“Nous aurions gagné le premier match, j’en suis sûr”, a ajouté l’attaquant.

«Mais nous avons été obligés de jouer après ce qui s’était passé.

“C’est incroyable que nous ayons encore zéro point, mais j’ai le sentiment que nous allons nous qualifier.”

Plus : Royaume-Uni



Il a été confirmé jeudi qu’Eriksen allait être équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque après son effondrement lors de l’ouverture des Championnats d’Europe du Danemark.

“Christian a accepté la solution et le plan a d’ailleurs été confirmé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement”, a déclaré le médecin de l’équipe danoise Morten Boesen.

“Nous encourageons tout le monde à donner à Christian et à sa famille la paix et l’intimité.”

PLUS : ‘Pour l’amour du ciel, je n’ai que 29 ans !’ – Les premiers mots de Christian Eriksen après un arrêt cardiaque à l’Euro 2020 révélés

PLUS : Ally McCoist désigne John McGinn comme l’homme dangereux de l’Écosse avant le choc de l’Euro 2020 avec l’Angleterre

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();