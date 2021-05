Le messager et la boulangerie Pulido se partagent les points et égalent 1-1

08/05/2021 à 21:14 CEST

le Courrier de livraison et le Boulangerie polie à égalité avec un match disputé ce samedi dans le Silvestre Carrillo. le Courrier de livraison est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-3 à Las Palmas C. De la part de l’équipe visiteuse, le Boulangerie polie a remporté à domicile 2-0 son dernier match de la compétition contre Tenisca. Avec ce résultat, l’équipe de Santacrucero est la première après la fin du match, tandis que le Boulangerie polie est troisième.

La première partie de la rencontre a débuté de manière excellente pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumineuse grâce à un objectif de Ale quelques minutes après le début du match, en particulier à la minute 3. L’équipe veguero a mis l’égalité avec un but de Philippe à la 12e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Avec ce résultat, le Courrier de livraison il reste 44 points et Boulangerie polie avec 36 points.

Le lendemain, l’équipe de Yurguen Hernandez fera face à San Fernando, Pendant ce temps, il Boulangerie polie de Juan Carlos Socorro lui fera face CD Atlético Paso.

Fiche techniqueCourrier de livraison:Kilian, Antonio Samuel, Eslava, Fran Acosta, Oscar, De Salles, Ruyman, Omar Fleitas, Díaz, Ale et JuanmaBoulangerie polie:Toba, Juanma, Silva, Pedro Pablo, Romero, Emilio, Oliver, Raúl, Kilian, Felipe et Braulio LópezStade:Silvestre CarrilloButs:Ale (1-0, min.3) et Felipe (1-1, min.12)