le Messager reçoit Las Palmas C dans son fief

21/05/2021 à 18:12 CEST

Samedi prochain à 18h00, le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le différend de victoire Courrier de livraison et à Les palmiers dans le Silvestre Carrillo.

le Courrier de livraison affronte avec un esprit renforcé le match de la quatrième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté en tant que visiteur par un score de 1-2 à San Fernando, avec tant de Maire d’Echedey Oui De Salles. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des trois matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 34 buts en faveur et 20 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Las Palmas C a récolté une égalité dans les deux sens contre le Tenisca, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, pour lequel il arrive à la rencontre dans le but de retirer les trois points de la Courrier de livraison. Sur les trois matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, Las Palmas C il n’en a remporté aucun et cumule un chiffre de 29 buts encaissés contre 29 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Courrier de livraison à égalité dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans leur stade. Dans le rôle de visiteur, Las Palmas C n’a pas réussi à gagner à leur seule date loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Silvestre Carrillo, en fait, les chiffres montrent trois victoires en faveur de la Courrier de livraison. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont trois matchs de suite en remportant à domicile contre le Les palmiers. Le dernier match auquel ils ont joué Courrier de livraison Oui Les palmiers Dans cette compétition, c’était en mars 2020 et s’est terminée sur un résultat de 2-1 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on voit qu’avant la dispute du match, le Courrier de livraison est en avance sur Las Palmas C avec une différence de 16 points. Les locaux, avant ce match, sont à la première place avec 47 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 31 points et occupent la sixième place de la compétition.