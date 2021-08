Le Met Gala propose un menu à base de plantes cette année – WWD

in

Le Met Gala a-t-il été influencé par le pivot végétal d’Eleven Madison ?

Les invités qui assisteront à l’événement caritatif highfalutin de cette année, prévu pour le 13 septembre, se verront servir un menu à base de plantes (aka, végétalien). Non seulement cela, mais le dîner sera un effort collectif, représentant les plats de 10 chefs new-yorkais et influenceurs Instagram notables, sélectionnés par Marcus Samuelsson et Bon Appétit.

La programmation comprend Junghyun Park d’Atomix, la cheffe exécutive Aquavit Emma Bengtsson, le chef pâtissier Le Bernardin Thomas Raquel, Fabian von Hauske de Wildair et Sophia Roe, qui compte plus de 300 000 abonnés Instagram. Fariyal Abdullahi, Nasim Alikhani, Lazarus Lynch, Erik Ramirez et Simone Tong ont également été sélectionnés.

Grâce à un partenariat avec Instagram, les chefs créeront des bobines Instagram pour partager des recettes à base de plantes – avec un angle de pique-nique estival – dans les semaines précédant le gala. L’initiative #MetGalaChefs a démarré avec une vidéo de Roe cuisinant une salade d’inspiration niçoise (c’est sans thon).

La restauration à base de plantes a reçu un élan majeur plus tôt cet été lorsque le chef Daniel Humm a rouvert son restaurant trois étoiles Michelin avec une nouvelle vision de la restauration à base de plantes.

“Nous avons toujours fonctionné avec sensibilité à l’impact que nous avons sur notre environnement, mais il devenait de plus en plus clair que le système alimentaire actuel n’est tout simplement pas durable, à bien des égards”, a écrit Humm dans une note révélant la décision début mai.

