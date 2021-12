Le Met Office confirme que la neige frappe la Grande-Bretagne – « C’est officiellement un Noël blanc ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

La neige a été confirmée à Braemar dans l’Aberdeenshire, les Shetland, le Perthshire et les Scottish Borders. Les images des caméras de circulation révèlent également que de la neige est tombée sur les Yorkshire Dales en Angleterre.

Un Noël blanc est défini par le Met Office comme lorsqu’un flocon de neige tombe dans les 24 heures de Noël n’importe où au Royaume-Uni.

Une porte-parole a déclaré: « Il y a eu de la neige aux premières heures du jour de Noël et nous voyons de la neige dans l’Aberdeenshire, le Perthshire et les Shetland, c’est donc officiellement un Noël blanc. »

Cependant, de nombreuses régions du pays sont plus susceptibles de voir de la pluie le jour de Noël, bien qu’il fasse froid et lumineux dans le nord-est de l’Angleterre et de l’Écosse.

Il y a des avertissements d’inondations localisées en Irlande du Nord où les pluies devraient être particulièrement fortes.

La neige devrait être plus répandue le lendemain de Noël avec un avertissement jaune en place pour certaines parties du centre et du sud de l’Écosse ainsi que du nord de l’Angleterre.

La moitié des derniers jours de Noël ont vu des chutes de neige enregistrées quelque part en Grande-Bretagne, bien que les couvertures répandues dont rêvaient soient de plus en plus rares.

Une couverture généralisée est lorsque 40 pour cent des stations météorologiques britanniques signalent de la neige au sol à 9 heures du matin. Cela s’est produit quatre fois depuis 1960 : en 1981, 1995, 2009 et 2010, selon le Met Office.

Le dernier Noël blanc généralisé au Royaume-Uni en 2010 était extrêmement inhabituel, selon le Met Office, car non seulement il y avait de la neige au sol dans 83 % des stations – la quantité la plus élevée jamais enregistrée – mais la neige ou la neige fondue est également tombée à 19 %. de gares.

Le Met Office met en garde contre les perturbations des services de bus et de train, les temps de trajet étant probablement plus longs.

Des inondations affectant quelques maisons et entreprises sont également probables, selon le Met Office.

Dans le sud de l’Écosse et le nord de l’Angleterre, il y a des avertissements de neige et de vents forts de minuit à midi le lendemain de Noël affectant probablement des terrains plus élevés et conduisant à des perturbations possibles.

Une perte de puissance à court terme et d’autres services sont possibles, prévient le Met Office.

Le jour de Noël, Londres devrait voir des températures d’environ 7 °C chuter à 6 °C à midi. Il y a un risque de pluie dans la soirée.

Manchester sera plus froid, passant de 4C à 3C plus tard dans la journée avec une probabilité de pluie après 22h.

Édimbourg connaîtra des températures de 2C et 3C sans pluie attendue tandis que Belfast devrait voir de la pluie toute la journée.

Les prévisionnistes disent que Cardiff sera à environ 8 ° C ou 9 ° C le jour de Noël, mais avec de la pluie attendue partout.