Le Met Office émet des avertissements jaunes alors que la neige fondue et la neige généralisées provoquent le chaos dans les voyages au Royaume-Uni | Météo | Des nouvelles

Les avertissements entreront en vigueur vendredi dans certaines parties de l’Écosse, de l’Irlande du Nord, du nord-ouest de l’Angleterre et du Yorkshire. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner des pannes de courant et des « coups de foudre isolés », a déclaré le Met Office.

Il a averti que le Royaume-Uni verrait « de fréquentes averses de neige fondue et de neige pouvant entraîner des conditions de conduite difficiles et perturber les déplacements vendredi matin ».

Il a déclaré: « Certaines routes et voies ferrées sont susceptibles d’être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train.

« Probablement des plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités.

« De brèves coupures de courant sont possibles avec un risque de coups de foudre isolés. »

Le Met Office a ajouté que la neige peut provoquer des « plaques glacées dangereuses ».

Il a déclaré: « Les averses hivernales fréquentes arrivant de l’ouest pendant la nuit de jeudi à vendredi sont susceptibles de conduire à une nouvelle couverture de neige pour les zones au-dessus de 200 m (principalement environ 2 à 5 cm, peut-être jusqu’à 10 cm au-dessus du sol le plus élevé où les averses sont les plus fréquentes fréquent).

« Les chutes de neige en dessous de ce niveau peuvent provoquer des accumulations temporaires de neige fondante qui peuvent ensuite geler et provoquer des plaques de glace dangereuses où le ciel reste dégagé assez longtemps.

« Ces averses se transformeront de plus en plus en pluie et neige fondue à des niveaux inférieurs jusqu’à vendredi matin, avant de s’atténuer progressivement de l’ouest jusqu’à l’après-midi avant une zone de pluie et de conditions plus douces. »