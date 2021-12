Le Met Office prolonge l’avertissement jaune pour la glace alors que les Britanniques tremblent sous une pluie verglaçante de 1°C | Météo | Des nouvelles

Un premier avertissement jaune qui devait se terminer à 4h du matin vient d’être prolongé par le Met Office compte tenu du risque de verglas dans la Central Belt, Tayside et Fife dans le nord de l’Ecosse.

Marco Petagna, conseiller média pour le Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « La pluie entrant en contact avec le sol gelé, et un peu de neige sur les collines au-dessus d’environ 4 ou 500 m, continueront de donner des plaques de verglas dans la matinée. »

L’avertissement jaune suggère que toute personne allant devrait être très prudente pour ne pas glisser ou tomber sur des surfaces glacées.

Les services de bus et de train peuvent être retardés ou annulés, avec certaines fermetures de routes et des temps de trajet plus longs.

Les routes, les trottoirs et les pistes cyclables pourraient devenir assez rapidement impraticables.

PLUS À VENIR…