Le Met pour offrir une vue des coulisses avec PBS – WWD

COMMENT NOUS NOUS SOMMES RENCONTRÉS: Sachant à quel point l’histoire peut être révélatrice pour raconter toute son histoire, le Metropolitan Museum of Art est sur le point de proposer une série des coulisses.

La série documentaire «Inside the Met» sera diffusée les 21 et 28 mai sur PBS. Le programme en trois parties examinera comment le Met a planifié son 150e anniversaire, géré la fermeture provoquée par la crise des coronavirus et répondu aux appels à la justice sociale à la suite du meurtre de George Floyd sous la garde de la police de Minneapolis. Les épisodes sont intitulés «The Birthday Surprise», «All Things to All People?» et «Amour et argent».

Les efforts de célébration ont frappé un barrage routier sans précédent lorsque le Met a dû fermer indéfiniment – une première dans l’histoire du musée – en raison de la pandémie. Le Met a rouvert en août dernier avec une capacité réduite et en adhérant à la distanciation sociale et à d’autres directives de sécurité.

Le Met aurait été confronté à un déficit de plus de 150 millions de dollars au cours de l’exercice 2020-2021, malgré une dotation de plus de 3 milliards de dollars. Les licenciements, les congés, les réductions de salaire et les retraites anticipées sont devenus la norme pour les musées, tout comme ils l’ont été pour les entreprises américaines. Le Met aurait réduit son personnel de 2 200 personnes de 20 pour cent l’année dernière.

S’étendant sur quatre pâtés de maisons, le musée de cinq étages abrite plus de 1,2 million de trésors des 5000 dernières années. Le musée couvre 2,3 millions de pieds carrés de l’Upper East Side de Manhattan, en bordure de Central Park.

Les représentants du Met et du PBS n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Du matériel promotionnel pour la série a déclaré qu’à la suite du meurtre de Floyd en mai 2020, le musée a été «obligé de regarder à l’intérieur et de réexaminer son bilan sur la diversité, l’inclusion et la façon dont il présente sa collection». À travers des entretiens avec des artistes, des conservateurs de musées, des restaurateurs, des réalisateurs et des visiteurs, la série «montre l’institution du XIXe siècle aux prises avec la façon de changer et de rester pertinente au XXIe siècle».

En plus d’examiner les antécédents du musée en matière d’inclusion, d’exclusion et de diversité, le Met a également dû répondre à des questions sur la façon dont certains objets précieux étaient obtenus de manière contraire à l’éthique et reflétaient les goûts des industriels et entrepreneurs aisés du XIXe siècle. À leur tour, les conservateurs ont travaillé pour fournir un contexte historique important à des pièces culturellement insensibles «qui encouragent le dialogue et la compréhension à travers l’exploration de l’art dans le musée avec des points de vue différents», selon les documents de presse sur la série.

Dans la série, une famille noire du Connecticut partage son point de vue sur l’art et la représentation du Met. En outre, des artistes comme le plasticien portoricain Miguel Luciano parlent de la force culturelle et politique de leur travail. Le peintre amérindien Kent Monkman, dont les peintures présentent son alter ego non binaire «Miss Chief Eagle Testickle», examine le colonialisme américain. Et l’artiste de performance américain taïwanais Lee Mingwei a fait équipe avec le chorégraphe Bill T. Jones pour «Our Labyrinth» de Mingwei au Met. La performance se veut une méditation sur cette période d’instabilité et de grand changement.

En juillet, le président-directeur général du musée, Daniel Weiss, et le directeur français de Marina Kellen, Max Hollein, ont énoncé 13 engagements en faveur de la lutte contre le racisme, de la diversité et d’une communauté plus forte. Le Met a nommé Lavita McMath Turner responsable de la diversité à la fin novembre.

L’épisode «Love and Money» aborde le début de «About Time: Fashion and Duration» à l’automne. Les préoccupations du personnel du musée concernant le financement de nouvelles acquisitions sont abordées et un programme de stages destiné à la prochaine génération de chercheurs diversifiés est mis en évidence. La philanthrope, historienne de la mode et collectionneuse Sandy Schreier a passé une journée entière à filmer pour la série PBS et devrait faire une apparition.

La série fait partie de #PBSfortheArts, une campagne multiplateforme qui vante la résilience des arts en Amérique, pendant l’arrêt et la réouverture de la pandémie. Plusieurs fondations, dont le Anderson Family Fund et le Carson Family Charitable Trust, ont soutenu le film. Le support à la production a été rendu possible par Drive.