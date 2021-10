Le Met promet à 650 officiers de patrouiller dans les «points chauds» de la violence .

Le Met se demande comment faire face aux inquiétudes généralisées concernant la sécurité des femmes après que des meurtres très médiatisés aient mis le problème de longue date sous les projecteurs (Photo: ./PA/AP)

La police métropolitaine recrutera 650 agents pour patrouiller dans les «points chauds» de violence et de harcèlement contre les femmes et les filles alors qu’elle cherche à reconstruire sa réputation meurtrie.

Cela fait partie d’un ensemble de mesures conçues pour répondre aux craintes suscitées par le meurtre de Sarah Everard et ce qu’il décrit comme “le tableau beaucoup plus vaste et troublant” des crimes contre les femmes.

Wayne Couzens, qui a été transféré au Met en septembre 2018, a été condamné à perpétuité cette semaine pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de l’homme de 33 ans en mars.

Il a été révélé au tribunal que Couzens avait utilisé sa carte de mandat et ses menottes pour procéder à une fausse arrestation contre Mme Everard après avoir utilisé les règles de verrouillage de Covid comme prétexte pour l’arrêter.

Parmi les autres meurtres récents de femmes très médiatisés à Londres, citons la mort de Sabina Nessa le 17 septembre et les meurtres de Nicole Smallman, 27 ans, et de Bibaa Henry, 46 ans, en juin de l’année dernière.

La commissaire Cressida Dick est soumise à une pression intense pour prendre des mesures significatives à la suite de la condamnation de Couzens et au milieu des appels à sa démission.

La difficulté de sa position est soulignée par le fait que l’annonce de nouvelles recrues était accompagnée de conseils pour les personnes sur la façon de défier des officiers seuls et sans uniforme si une personne n’est pas convaincue d’être qui elle prétend être.

Sarah Everard a été tuée par un agent de la police métropolitaine en service, l’un des jours les plus sombres de l’histoire de la force (Photo: .)

Un porte-parole a déclaré que le Met “intensifierait les patrouilles de réassurance et assurerait une présence policière accrue là où elle est le plus nécessaire en identifiant les principaux” points chauds “pour les infractions de violence et de harcèlement”.

De nouvelles recrues viendront s’ajouter aux progrès réalisés par l’unité des délinquants prédateurs, a indiqué la force, qui a arrêté plus de 2 000 suspects pour violence domestique, délits sexuels et maltraitance d’enfants depuis novembre.

Le Met présentera également une nouvelle stratégie globale pour rendre les femmes plus sûres dans la capitale.

Dans de nouvelles directives pour les personnes approchées par des agents isolés, le Met recommande de demander où sont leurs collègues, d’où ils viennent, pourquoi ils sont là et exactement pourquoi ils s’arrêtent ou leur parlent.

Ils suggèrent également de vérifier le policier en demandant à entendre leur opérateur radio ou en demandant à parler eux-mêmes à l’opérateur radio.

En cas de doute, la police du Met conseille aux gens de crier à un passant, de courir dans une maison, de frapper à une porte, de faire signe à un bus ou d’appeler le 999.

Les sœurs Bibaa Henry et Nicole Smallman ont été assassinées par un homme dans un parc de Londres alors qu’elles célébraient un anniversaire (Photo: PA)

Un communiqué a déclaré que des agents en civil “s’attendent” à être contestés par des personnes, ajoutant: “Il est inhabituel qu’un seul policier en civil s’engage avec qui que ce soit à Londres.

“Si cela se produit, et cela peut se produire pour diverses raisons, dans les cas où l’officier cherche à vous arrêter, vous devriez alors vous attendre à voir d’autres officiers arriver peu de temps après.”

Une enquête sur le processus de vérification de Couzens a révélé qu’un véhicule immatriculé à son nom était lié à une allégation d’attentat à la pudeur dans le Kent en 2015, mais “peut ne pas avoir été trouvé” lors des contrôles.

Une enquête distincte menée par le chien de garde de la police examinera si une autre allégation d’attentat à la pudeur contre Couzens, 72 heures seulement avant l’enlèvement, a fait l’objet d’une enquête appropriée.

La force a déclaré que l’utilisation par Couzens d’équipement de police ” aggrave la nature terrible de ses crimes “, mais a déclaré qu’il ” doit être vrai que les agents peuvent, à l’occasion, emporter une partie ou la totalité de leur équipement avec eux, entre les lieux de service et, si nécessaire, se rendre au travail et en revenir ».

Le corps de Sabina Nessa a été retrouvé à quelques mètres de son domicile dans un parc de Londres (Photo: AP)

Les agents «n’ont pas besoin d’autorisation explicite» s’ils ramènent du matériel de police chez eux.

Un porte-parole de la Met Police a déclaré après la condamnation du meurtrier de Sarah Everard: “Les détails horribles des crimes (de Couzens”) sont profondément préoccupants et soulèvent des questions tout à fait légitimes.

«C’est le plus horrible des crimes, mais nous reconnaissons que cela fait partie d’un tableau beaucoup plus vaste et troublant.

«Il y a eu d’autres meurtres horribles de femmes dans des espaces publics, notamment les meurtres de Nicole Smallman et Bibaa Henry, et très récemment de Sabina Nessa.

« Tout cela met en évidence notre devoir urgent de faire plus pour protéger les femmes et les filles. »

La commissaire rencontrée, Cressida Dick, a décrit le crime comme “une trahison flagrante de tout ce que la police représente”.

