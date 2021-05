Le Met veut parler de plus que de la mode américaine avec un nouveau spectacle – WWD

Au lieu d’inaugurer des centaines de types de médias, d’influenceurs et d’invités centrés sur la mode pour prévisualiser sa dernière exposition au Costume Institute, comme par le passé, le Metropolitan Museum of Art a accueilli les fans pratiquement lundi matin pour avoir un aperçu de son prochain spectacle.

Au lieu de simplement jeter un coup d’œil sur des vêtements élaborés ou parfaitement adaptés, le spectacle est destiné à générer une discussion sur de nombreuses questions débattues dans le monde entier – l’équité sociale, la diversité, la durabilité et plus encore. L’émission en deux parties d’un an est une tentative de récupérer l’année écoulée à la lumière de la pandémie.

Le directeur du Met, Max Hollein, la vice-présidente de la mode et du shopping d’Instagram Eva Chen et le conservateur responsable du Costume Institute, Andrew Bolton, ont contribué à la présentation, faisant allusion à l’aspect multimédia de l’émission à double titre. Dans ce qui durera un an, le Met dévoilera «En Amérique: un lexique de la mode» au Anna Wintour Costume Center le 18 septembre. La deuxième partie de l’exposition, «En Amérique: une anthologie de la mode», sera débuts le 5 mai 2022 dans les salles d’époque de l’aile américaine. Pour la première partie, le travail des pionniers de la mode américaine sera célébré avec les divers créateurs contemporains du monde “pour illustrer les marées changeantes de la mode américaine”, a déclaré Hollein.

Dans sa 75e année, le Costume Institute vise non seulement à honorer le passé, mais à embrasser la liste changeante de talents de la mode. Bolton a évoqué le fait que les designers américains étaient à la pointe de la créativité consciente depuis 75 ans, en particulier en ce qui concerne la durabilité et la transparence. Ils ont également été à l’avant-garde des discussions sur la diversité et l’inclusion. Les mouvements de justice sociale de l’été dernier ont renforcé leur engagement à l’égard de ces questions, «ainsi que leur leadership».

Pour ceux qui peuvent penser que l’année dernière a été un peu floue, il y aura des signes de cela dans la deuxième partie de l’émission. Les miroirs seront utilisés pour montrer le flou des frontières pendant la pandémie et «comment les fonctions dans les pièces de nos maisons sont devenues moins distinctes…» À cette fin, les pièces seront identifiées par leurs qualités émotionnelles plutôt que par leurs fonctions – la cuisine sera être identifié par le bien-être, le salon par la confiance, la bibliothèque par le respect, le bureau par l’aspiration, la chambre par l’intimité, le grenier par la nostalgie et le sous-sol par la peur. Pris collectivement, les vêtements qui seront affichés dans chacune des salles d’époque sont destinés à créer «un vocabulaire moderne de la mode américaine qui donne la priorité à ses valeurs, ses émotions et ses sentiments…», a déclaré Bolton. “Fondamentalement, le nouveau vocabulaire abordera les impulsions créatives derrière la mode américaine, ainsi que les motivations sociales, politiques et environnementales.” La première partie présentera la mode des créateurs des XXe et XXIe siècles en lien avec ces thèmes. Melina Matsoukas créera un film ouvert qui sera projeté dans les galeries.

La deuxième partie de l’exposition est une collaboration entre le Costume Institute et l’American Wing. Du XVIIIe siècle à nos jours, l’exposition présentera les tenues historiques et contemporaines des femmes et des hommes. Il y aura une série d’images figées en trois dimensions produites avec des cinéastes américains bien connus. Charles James, Claire McCardell et Fannie Criss, une couturière militante du début du XXe siècle, seront à l’honneur. La peinture murale de Versailles de John Vanderlyn en 1819 sera une toile de fond pour un hommage à la «bataille de Versailles» de 1973, ce que le légendaire éditeur de WWD, John B. Fairchild, a surnommé le face-à-face entre les Américains et leurs homologues européens.

Reconnaissant la réinvention et l’auto-réflexion qui se déroulent dans l’industrie de la mode, Bolton a parlé des possibilités infinies que cela présente. L’événement d’un an au Met est également censé être une tentative de récupérer l’année écoulée, a déclaré Bolton. Pour jouer ce que The Met espère être une expérience cinématographique, immersive et démocratisée, les cinéastes américains participent à raconter l’histoire de la mode américaine dans la deuxième partie du spectacle.

Alors que la simplicité et la fonctionnalité sont quelques-uns des principes qui ont décrit la mode américaine, la première partie du spectacle examinera la complexité de la mode américaine. Constatant que l’industrie de la mode se réévalue et se réinvente, Bolton a également évoqué l’importance de créer un nouveau vocabulaire pour être plus pertinent, être en phase avec le temps que nous vivons.

Hollein a noté qu’Instagram sponsoriserait les deux parties de l’exposition. Avant de parler des remarques vidéo de Chen, Hollein a distingué Adam Mosseri et Condé Nast d’Instagram pour ses décennies de soutien. Il a également fait l’éloge de Wintour, qui sera coprésident du premier du premier gala du Met avec Mosseri et Tom Ford. Les coprésidents comprendront Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka et Amanda Gorman. Cela est prévu pour le 13 septembre, en attendant les directives du gouvernement. Un deuxième gala du Met est prévu le 2 mai 2022.

Bolton a souligné un travail comme une robe volumineuse en taffetas rose de Christopher John Rogers et une pièce en organza de soie blanche recyclée de la collection «American Dream» de Conner Ives qui s’adresse à différents types de corps. Les deux designers sont finalistes du prix LVMH. Il y a aussi une œuvre d’André Walker de sa collection printemps 2018 «Nonexistent Patterns» qui a été partiellement sponsorisée par Pendleton Woolen Mills. Bolton a noté une robe de la collection du 10e anniversaire du printemps 2020 de Prabal Gurung qui combinait des motifs traditionnels américains avec une robe orientale traditionnelle. La robe en popeline blanche présentée avait une ceinture imprimée avec «Who Gets to Be American».

Une écharpe en denim noir délavé de Sterling Ruby sera utilisée pour ouvrir la première exposition et pour fermer la seconde afin de relier les deux expositions. Conçu pendant le mouvement de justice sociale de l’été dernier, l’artiste l’a appelé le «drapeau du voile» et a déclaré qu’il explore «le concept du drapeau en tant que signifiant en flux et comment notre relation avec lui peut changer lorsqu’il est activé comme un voile. ” Bolton a clôturé l’aperçu avec le film de Ruby spécifique au site de sa création.

Debout sur les marches du Met dans un clip plus tôt dans la présentation, Chen s’est vanté du fait qu’Instagram compte plus d’un milliard d’utilisateurs et que #fashion est l’un des cinq meilleurs hashtags utilisés chaque jour. «Que vous soyez un initié de l’industrie comme un designer, un mannequin ou un styliste, ou un adolescent de tous les jours quelque part dans le monde, vous savez qu’Instagram est l’endroit où vous inspirer et créer une communauté. Cependant, au cours de l’année dernière, Instagram a également été le lieu de conversations en temps réel sur l’activisme et les mouvements mondiaux sur la justice sociale, l’équité, la race et le genre. elle a dit. «… J’espère que cette exposition contribuera à susciter une conversation mondiale sur ce que la mode en Amérique signifie aujourd’hui et demain.»