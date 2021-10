Le Metal Slug Style Run-And-Gun Mighty Goose reçoit du nouveau contenu gratuit

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Oie puissante – un jeu inspiré de séries comme celle de SNK Limace en métal – semble recevoir du contenu gratuit à l’avenir. Cette information a été partagée par le créateur de Blastmode, Richard Lems, via une mise à jour sur Twitter. Le voici en entier :

Si vous n’avez pas encore joué à celui-ci, vous êtes simplement chargé de passer d’un niveau à un autre et de déclencher des vagues de destruction sur les ennemis. Dans notre revue Nintendo Life, nous avions ce qui suit à dire à propos de ce titre :

« Au-delà de la nature trop chaotique de l’action, Mighty Goose est un régal visuel, débordant de style avec son caractère et son design environnemental. Les compagnons sont également bien réalisés et peuvent en fait être joués par une deuxième personne en coopération, bien que leur les capacités sont sans doute bien inférieures à Mighty Goose lui-même. Peu importe, que vous jouiez seul ou avec un ami, Mighty Goose est une explosion, et même si c’est un peu de courte durée à trois à quatre heures, ça vaut vraiment le coup si vous êtes prêt pour une action de run ‘n’ gun exagérée. »