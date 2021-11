Le métaverse a besoin de plus que des mises à niveau VR et AR pour réussir

La réalité virtuelle ou la réalité augmentée peuvent-elles évoluer pour faire du métaverse autre chose qu’un clone de Second Life avec de meilleurs graphismes ? Les experts VR/AR conviennent généralement que la technologie de réalité virtuelle est un meilleur pari pour lancer le métaverse que la technologie de réalité augmentée. La technologie est plus mature, plus abordable à produire en série et ne présente pas les problèmes de confidentialité inhérents à la technologie AR qui, par conception, surveille constamment son environnement sans se démarquer.

La réalité virtuelle a également une clientèle dédiée de millions de joueurs, tandis que la réalité augmentée a une niche en tant qu’appareil d’entreprise. C’est pourquoi Meta ou toute autre entreprise cherchant à entrer dans le métavers a beaucoup de choses à penser. Peuvent-ils transformer la réalité virtuelle en un appareil d’entreprise commun pour les employés de bureau, ou en quelque chose que les générations plus âgées et les non-joueurs voudront utiliser ? Plus important encore, peuvent-ils réduire suffisamment le facteur de fluage de la RA pour que les gens ordinaires (pas seulement les techniciens) veuillent porter des appareils connexes à l’extérieur ?

Kent Bye, un journaliste VR/AR qui a interviewé des milliers d’experts de l’industrie pour son podcast Voices of VR, note que la RA repose sur « la capture de données égocentrique et l’IA contextuelle ». Cela signifie que la société doit encore aborder « les questions éthiques autour de la vie privée des spectateurs » avant que la plupart des gens n’acceptent la RA comme normale dans la vie de tous les jours. Il y a une raison pour laquelle « Glasshole » est devenu un terme si populaire lorsque Google Glass a été lancé pour la première fois.

Source : Méta

« La RA aura la plus grande utilité intégrée au monde, ce qui signifie qu’il y a des barrières sociologiques beaucoup plus compliquées autour du port de caméras indiscrètes sur le visage d’une entreprise dont le modèle commercial est des publicités ciblées via le capitalisme de surveillance », affirme Bye.

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, convient que la réalité virtuelle dirigera la poussée du métaverse, mais pour des raisons différentes. La réalité virtuelle bat la réalité augmentée en termes de « développement et de maturité, et lorsque vous devez planifier un monde entièrement virtuel, disposer d’une plate-forme entièrement virtuelle aide beaucoup ». Mais Sag pense que la réalité augmentée deviendra plus importante à mesure que le métaverse « s’étendra à l’échelle mondiale et fonctionnera parallèlement à notre monde réel de tous les jours ».

Je ne suis pas entièrement d’accord avec l’affirmation dédaigneuse de mon collègue de Windows Central selon laquelle le métaverse est une « charge de conneries ». Mais il existe de sérieux obstacles liés au coût du matériel, à l’accessibilité des appareils, à la confidentialité et à l’adhésion que Meta et d’autres sociétés devront surmonter avant que cette expérience Internet 2.0 ne se déroule quelque part.

A qui appartient le métaverse ?

Source : Méta

Tony Parisi, co-créateur du langage de modélisation de réalité virtuelle (VRML), a décrit sept « règles du métaverse » à la Asimov qu’un tel réseau doit suivre pour fonctionner correctement. L’intégralité de son article sur Medium vaut la peine d’être lu, mais un simple résumé est que le métaverse doit être ouvert et indépendant du matériel, et non sous le contrôle d’une seule société.

Le métaverse doit être ouvert, indépendant du matériel et accessible à tous.

Pour le métavers du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, il met en œuvre sa vision d’un espace « ouvert », qui dans son esprit est très axé sur les créateurs et les développeurs. Son discours Connect a eu un coup de tonnerre contre Apple et Google, affirmant que leurs plates-formes d’applications créent « un manque de choix et des frais élevés » qui « étouffent l’innovation ». Son plan est de créer sa propre plate-forme Internet avec les frais les plus bas possibles pour les créateurs.

Le problème le plus immédiat et le plus évident est que son métavers n’est pas vraiment ouvert. Tout passe par Meta, qui aurait (comme Apple et Google) un pouvoir monopolistique sur les applications et les services qui apparaissent sur le métaverse et sur la part de coupe que les développeurs doivent abandonner. Le seul exemple de magasin d’applications Meta-run que nous ayons est Oculus, qui facture à ses développeurs (roulement de tambour s’il vous plaît) des frais de 30%. Meta peut promettre des frais bas au début, mais pourrait facilement changer cela une fois que les gens commenceront à acheter.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Comme Bye me l’a dit, « historiquement, Facebook/Oculus ont des plateformes et les écosystèmes de contenu ont été beaucoup plus fermés qu’ouverts ». Il a récemment commencé à prendre en charge la plate-forme OpenXR, qu’il qualifie de « mouvement positif » vers un système de réalité virtuelle ouvert, mais il a également l’habitude de confisquer les petits développeurs, refusant d’approuver toute application à vendre qui se rapproche trop de ses propres futurs services.

Pour que le métaverse de Facebook réussisse, Bye dit que le marché doit voir Meta comme « engagé à construire un métaverse ouvert, décentralisé et interopérable ». Dans l’esprit des créateurs, cela signifiera un public dévoué prêt à dépenser beaucoup d’argent. Dans mon esprit, cela signifie permettre aux gens d’entrer dans le métavers avec du matériel non-Meta, comme le prochain casque Apple VR.

Mais le changement de nom de Meta ne peut pas vraiment masquer l’histoire d’exclusivité et de thésaurisation de données de Facebook et Oculus, et son métaverse n’est pas vrai et ouvert. Vous aurez probablement besoin de matériel Oculus/Meta pour l’utiliser.

Qui peut se permettre de rejoindre le métavers ?

Combien coûtera un penthouse hawaïen en VR ?Source : Meta

Mark Zuckerberg dit que le métaverse et le rebranding Facebook-to-Meta visent tous à « rassembler les gens ». Mais quelles personnes le métavers accueillera-t-il et qui laissera-t-il derrière lui ?

Neal Stephenson a inventé le terme « métaverse » dans Snow Crash, un roman cyberpunk de 1992 où les gens échappent à leur vie de merde dans une simulation de réalité virtuelle. Loin du fantasme de nerd égalisateur et sans entreprise d’OASIS de Ready Player One, le métaverse de Snow Crash regorge de publicités et adopte une société hiérarchique. Les personnes qui peuvent se permettre des lunettes VR personnelles ont des avatars plus sophistiqués, tandis que les personnes utilisant des terminaux publics ont des avatars en noir et blanc stigmatisés et sont généralement ignorés.

Le métavers est désormais plus un terrain de jeu pour joueurs riches qu’un deuxième Internet.

Connect 2021 a montré la vision du métavers de Meta, qui est plus similaire à la vision de Stephenson qu’à celle de Cline. Vous mélangerez vos possessions réelles avec des possessions virtuelles, habiterez des avatars photoréalistes ou fantastiques et jouerez à des jeux avec des amis. Zuckerberg a souligné comment les gens pouvaient « gagner leur vie » dans le métavers en vendant de l’art et des produits. Vous devrez probablement payer beaucoup d’argent pour donner à votre avatar des tenues numériques plus cool ou décorer votre espace domestique avec des meubles et des peintures murales uniques.

Quelle est la probabilité que les gens dépensent des tonnes d’argent dans le métaverse ? Regardez comment les enfants s’intimident pour utiliser les skins Fortnite par défaut, jusqu’à ce que les enfants supplient leurs parents pour la monnaie du jeu. Zuckerberg aimerait que le métaverse atteigne ce niveau d’impact culturel, où la pression des pairs stimule le commerce et les avatars génériques vous marquent comme quelqu’un qui mérite d’être ignoré ou moqué.

Zuckerberg a également fait allusion au Project Cambria, alias Oculus Quest Pro, un casque VR avec caméras pour un suivi complet du corps afin qu’il puisse surveiller et projeter vos mouvements et expressions faciales sur un avatar. Vous pourrez sans aucun doute entrer dans le métavers avec un appareil VR ou AR sans cette fonctionnalité, mais cela rendrait votre avatar plus artificiel et sans vie, vous obligeant à acheter un meilleur appareil pour plus de réalisme.

Le cosplay en tant que robot dans le Metaverse ne sera probablement pas bon marchéSource: Meta

Meta a au moins reconnu le problème du coût du matériel. Au cours de Connect 2021, Zuckerberg a déclaré que la société continuerait à vendre ses appareils VR et AR « au prix coûtant pour les rendre disponibles à plus de personnes ». C’est la stratégie qu’il a utilisée avec l’Oculus Quest 2 autonome à 299 $, assisté par Qualcomm et son chipset Snapdragon XR2 puissant mais abordable.

Sag est optimiste quant à la possibilité de réduire encore plus les coûts. Comment? Il dit que « le cloud gaming et le cloud computing contribueront à démocratiser davantage la réalité augmentée et la réalité virtuelle ». Tout comme vous pouvez diffuser des jeux de qualité console sur un smartphone, nous pourrions voir des mondes VR rendus principalement sur des serveurs plutôt que sur des casques. Bien sûr, cela suppose que les personnes avec des casques vivent dans un endroit où Internet ultra-rapide est disponible et ont les moyens de payer.

Peu importe à quel point la technologie VR/AR est bon marché, elle n’atteindra pas la portée mondiale des téléphones ou des ordinateurs avant des décennies.

Mon souci est que le matériel « bon marché » est relatif. En ce qui concerne les smartphones, la plupart de nos lecteurs dépenseront entre 300 et 1 000 dollars pour un téléphone. Mais en Inde, le téléphone Android de 87 $ de Jio est encore trop cher pour donner à Android une plus grande percée dans le pays. Peu importe les progrès de la VR/AR, des milliards de personnes ne pourront pas se permettre – ou ne seront pas disposées à dépenser – assez d’argent pour obtenir une immersion de haute qualité dans le métavers.

Facebook et Instagram peuvent toucher des personnes du monde entier car ils sont accessibles gratuitement sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Le métaverse a un obstacle de plate-forme AR/VR qui ne sera pas comblé tant que la technologie ne deviendra pas synonyme dans les foyers du monde entier. C’est très loin – en supposant que cela se produise un jour – faisant du métavers davantage un terrain de jeu pour un joueur riche qu’un deuxième Internet.

Comment le métavers peut sortir de sa niche

Source : Méta

Il y a une raison pour laquelle une grande partie de Connect 2021 montrait des personnes d’âge moyen et plus âgées utilisant la réalité mixte. Meta veut avoir son gâteau (rendre sa technologie VR/AR mainstream avec les générations plus âgées) et le manger aussi (conserver la popularité d’Oculus auprès des jeunes utilisateurs et joueurs). Mais comment fait-il cela ?

Mon intuition est que l’attrait du métavers pour les non-technophiles reposera sur des contrôles de suivi précis de la main. Les joueurs préféreront toujours les contrôleurs tactiles aux commandes plus compliquées, mais les générations plus âgées trouveront la maîtrise des commandes des boutons intensément intimidante. Pouvoir taper et glisser dans les airs avec vos mains virtuelles semblera beaucoup plus naturel pour les débutants en VR/AR.

Meta doit également accepter que même le Beat Saber de 100 millions de dollars et le reste des meilleurs jeux exclusifs de Quest 2 ne le couperont pas pour la popularité grand public. Meta doit mieux jouer avec des entreprises comme Microsoft et Epic pour obtenir des jeux vraiment populaires comme Minecraft ou Fortnite dans le Metaverse afin d’accroître sa clientèle de jeunes. Il peut également continuer à publier des ports de jeu VR classiques comme Resident Evil 4 VR pour plaire au grand public des joueurs et se concentrer sur les applications d’exercice pour cibler les non-joueurs.

Source : Méta

Mes experts interrogés, quant à eux, pensent que l’avenir du métavers ne peut pas commencer tant que Meta / Facebook ne reconnaît pas et corrige son passé.

Un léopard peut-il changer ses taches ? Les signes indiquent non.

Il peut commencer par « réparer les dommages qu’il a causés à sa réputation auprès de Facebook », explique Sag. Meta doit « adopter la transparence et ouvrir les plates-formes d’une manière qu’elle ne l’a jamais fait auparavant. Meta doit également travailler plus étroitement avec l’industrie pour aider à normaliser davantage de composants du Metaverse de manière à permettre à une entreprise ou à un créateur de toute taille de gagner sa vie » sur sa plateforme.

Key dit que le métaverse doit expliquer en détail comment la confidentialité sera intégrée dans le métaverse. Connect 2021 parlait de garantir que personne ne vole votre avatar ou ne puisse envahir votre maison sans autorisation, mais cela n’expliquait certainement pas « dans quelle mesure nos actions seront-elles suivies et surveillées dans le métaverse ».

Exemple concret, regardez les commentaires que le président de Microsoft, Brad Smith, a faits à . mercredi. Microsoft amène Teams dans le métavers l’année prochaine, mais Smith dit que « Nous devons nous assurer qu’il protège la confidentialité, la sécurité numérique et protège contre la désinformation, la manipulation. Nous avons beaucoup à nettoyer. » Tous les problèmes historiquement associés à Facebook.

Nous verrons si Meta peut se débarrasser de ses impulsions Facebook et transformer le métaverse en quelque chose de valable. Mais il s’agit d’une entreprise soutenue par des actionnaires qui prévoit d’investir des milliards dans ce réseau tout en continuant à vendre des appareils VR et AR à prix coûtant pour accroître la portée de la plate-forme. Il devra faire son argent de quelque part ; un léopard peut-il vraiment changer de taches ? Les signes indiquent non, mais nous devrons attendre et voir.

Quoi qu’il en soit, comme Bye m’a assuré, même si le métaverse s’effondre, « VR et AR sont là pour rester. »