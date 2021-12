Le métaverse arrive, alors investissez dans les actions MTTR maintenant

Si vous cherchez un bon moyen de jouer la tendance du métavers, ne cherchez pas plus loin que Matterport (NASDAQ :MTTR) Stock. Nous avons mentionné pour la première fois Matterport comme l’une de nos idées préférées de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) dans notre série Derrière le mur en septembre. Fondé en 2011, Matterport prend un espace physique réel et le transforme en un « jumeau » numérique, c’est-à-dire un modèle 3D utilisant une combinaison de différents types de caméras, de logiciels et d’applications.

Si vous avez déjà vu une visite virtuelle de propriété en 3D, vous connaissez déjà la technologie de Matterport. Ce modèle numérique 3D peut être utilisé de plusieurs manières, par exemple pour présenter un aperçu réaliste d’une maison qu’un agent immobilier peut utiliser pour des visites virtuelles qui touchent beaucoup plus d’acheteurs potentiels qu’une journée portes ouvertes traditionnelle le week-end.

Mais la proposition de valeur de l’entreprise ne s’arrête pas à l’immobilier. En fait, les applications de la technologie de Matterport sont immenses – allant de la vente au détail, de la construction, de l’ingénierie et plus encore. Au fur et à mesure que le monde physique devient virtuel, il est facile de voir que le marché adressable pour la technologie de Matterport est énorme. Il s’agit essentiellement de chaque bâtiment et de chaque pays du monde.

Dans les 20 milliards d’espaces estimés dans le monde adaptés à la reconstruction 3D, Matterport estime le marché adressable utilisable à 1,3 milliard d’espaces dans le monde. Si vous faites le calcul, vous verrez que Matterport a pénétré moins de 1% de son marché adressable. Autrement dit, cette histoire a des jambes.

Voici un examen plus approfondi.

Action MTTR : pionnier sur un marché de croissance des bâtons de hockey

La première raison d’aimer l’action MTTR : c’est un précurseur sur un marché de la reconstruction numérique massif et largement inexploité. L’entreprise revendique 5,6 millions d’« espaces » sous gestion, c’est-à-dire des scans de bâtiments numérisés. Il estime également qu’il dispose de 100 fois plus d’espaces sur sa plate-forme que l’ensemble du reste du marché.

Matterport répartit les revenus en quatre catégories :

Abonnement (~52 % des ventes) propose des plans d’abonnement à partir d’un seul utilisateur/espace unique à plusieurs utilisateurs/espaces illimités. La tarification est basée sur le nombre d’utilisateurs et d’espaces actifs. La direction s’attend à ce que plus de 80 % des revenus soient basés sur des abonnements d’ici 2025.

Produit (~39 % des ventes) provient des ventes de la caméra 3D Pro2 de la société. Le Pro2 propose une capture d’image 2D, ainsi que la création d’images sphériques, un contenu à 360 degrés, et il peut générer automatiquement des plans d’étage 2D et 3D pour les pièces ou les bâtiments capturés à l’aide de la caméra.

Prestations de service (environ 10 % des ventes) sont principalement des services de capture à la demande fournis par Matterport, ainsi que des achats intégrés, tels que des plans d’étage schématiques réalisés sur les applications iPhone ou Android de Matterport.

Licence (~7 % des ventes) Les solutions permettent aux clients d’accéder aux données de jumeaux numériques propriétaires de l’entreprise. Les revenus ici sont irréguliers car les licences sont perpétuelles.

Modèle commercial évolutif

La deuxième raison d’aimer Matterport est son modèle commercial incroyablement évolutif. Exploitant un modèle freemium (c’est-à-dire des fonctionnalités de base gratuites et facturant un supplément pour les fonctionnalités avancées), la société compte environ 385 000 abonnés gratuits et 54 000 abonnés payants. Les clients sont attirés par des abonnements gratuits. Ensuite, ils deviennent progressivement des abonnés payants car ils reconnaissent la valeur et le potentiel de réduction des coûts des données 3D de Matterport.

Le résultat des entreprises par abonnement est double. Premièrement : des marges élevées. L’activité d’abonnement de Matterport a fonctionné avec une marge brute d’environ 77 % au cours du trimestre, ce qui indique un potentiel de croissance substantielle de la rentabilité alors que la société continue d’élargir sa base d’abonnés et de s’éloigner des ventes basées sur les produits.

Deuxièmement, parce qu’ils sont récurrents, les modèles commerciaux basés sur les abonnements offrent une visibilité accrue sur les futures sources de revenus. Cela signifie moins de volatilité que les fabricants de produits « réservés et expédiés », qui sont soumis à des tendances de demande plus irrégulières.

Au début de la courbe d’adoption

Comme je l’ai déjà mentionné, Matterport en est aux tout premiers stades de l’acquisition de clients. La société n’a déployé que récemment son application Matterport Capture pour iPhone en mai dernier. La société a lancé la version Android en mai de cette année. Ensemble, ces lancements ont entraîné une multiplication par 29 du nombre d’abonnés de 2018 à aujourd’hui.

Une bonne étude de cas qui met en valeur la proposition de valeur de Matterport est Cushman et Wakefield (NYSE :CWK), l’une des plus grandes sociétés de services immobiliers commerciaux au monde. De 2018 à 2020, Cushman & Wakefield a multiplié par plus de 26 ses dépenses avec Matterport.

Ericsson (NASDAQ :ÉRIC), l’un des plus grands câblo-opérateurs des États-Unis, utilise la technologie d’imagerie de Matterport pour gérer à distance des milliers de structures de câbles. Ericsson a augmenté ses dépenses avec l’entreprise de 60 % de 2019 à 2020. Également pour info : Ericsson Ventures est un investisseur de Matterport.

Déjà, les clients de Matterport comprennent 13% du Fortune 1000, avec un potentiel de croissance des bâtons de hockey. Au dernier trimestre, l’entreprise a augmenté ses espaces sous gestion de 75 % alors qu’elle continue de gagner des parts de marché.

Le résultat sur le stock MTTR

L’action MTTR est en hausse de plus de 80% depuis son introduction en bourse en juillet, qui a eu lieu via une fusion SPAC avec Gores Holdings VI. Avec des actions qui se négocient à 26 $, il n’y a aucun doute à ce sujet : l’action MTTR a connu une course impressionnante. Il s’agit d’une entreprise en phase de démarrage et je m’attendrais à une volatilité continue. Je chercherais à acheter le stock sur des retraits.

