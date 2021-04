Le métaverse arrive | InvestorPlace

Une ligne avant-après dans le sable… un nouveau monde se crée… des milliards de dollars couleront de cette création numérique

Vous êtes sur le point d’avoir une longueur d’avance sur 99% du monde.

C’est parce qu’aujourd’hui, nous allons nous plonger dans un sujet dont pratiquement personne (globalement) n’a la moindre idée.

Finalement, ils vont…

C’est parce que ce qui s’en vient ne sera rien de moins que transformateur.

C’est l’un de ces changements tectoniques qui crée une fracture «avant-après» dans l’évolution de notre monde.

Votre prise de conscience de cela aujourd’hui vous donnera un avantage de premier plan sur la façon de tirer profit.

Et ne vous y trompez pas, il y aura d’énormes profits. Vous connaissez peut-être la vente récente d’un NFT (token non fongible) par l’artiste Beeple. Cet «art numérique» a coûté 69 millions de dollars.

Ceci est un aperçu de ce qui est à venir.

Alors, vue d’ensemble, que se passe-t-il ici?

En ce moment, vous et moi sommes au bord de la création d’un monde entièrement nouveau.

Ce monde a des terres à explorer, des fortunes à créer et des gens à rencontrer…

Mais il y a une torsion.

C’est un monde numérique.

Nous parlons d’une réalité immersive et alternative qui, bien que n’existant que sur le réseau blockchain, est incroyablement réelle.

C’est le métaverse.

C’est un monde virtuel en 3D où vous, à travers un avatar, socialisez, travaillez, jouez, créez et, fondamentalement… existez.

Les gens dépensent déjà des sommes importantes dans ce monde numérique. Jusqu’à présent, plus de 400 millions de dollars ont changé de mains grâce aux NFT (les NFT représentent des actifs numériques qui existent dans le métaverse).

Mais ce n’est que le début.

Aujourd’hui, comprenons mieux ce métaverse, pourquoi il va diriger le flux de billions de dollars dans les décennies à venir et comment vous pouvez en profiter.

*** Le pont entre les mondes physique et numérique

Commençons par préciser ce qu’est vraiment ce métaverse.

De Forbes:

Aujourd’hui, le métaverse est un espace virtuel partagé où les gens sont représentés par des avatars numériques (pensez Ready Player One). Le monde virtuel grandit et évolue constamment en fonction des décisions et des actions de la société en son sein. Finalement, les gens pourront entrer dans le métaverse, complètement virtuellement (c’est-à-dire avec la réalité virtuelle) ou interagir avec des parties de celui-ci dans leur espace physique à l’aide de la réalité augmentée et mixte.

Si vous êtes familier avec les jeux MMORPG comme World of Warcraft, vous avez déjà les bases pour imaginer ce que c’est.

MMORPG signifie «Jeu ​​de rôle en ligne massivement multijoueur». Il fait référence à un jeu dans lequel des millions de personnes occupent et jouent dans le même monde en ligne.

Maintenant, si vous pensez que c’est idiot ou une mode, je vous exhorte à reconnaître que même si vous vous sentez de cette façon, des millions de personnes ne le font pas.

Les jeunes générations ont grandi dans un monde numérique. Ils s’y sont socialisés, y ont joué, y ont travaillé, y sont sortis…

Une migration continue de notre monde physique vers ce métaverse numérique n’est pas un grand pas pour eux. En fait, le métaverse est en fait un pas vers le brouillage des frontières entre les réalités physiques et numériques.

De VentureBeat, faisant référence à la génération Z:

… Cette génération ne fait aucune distinction entre leurs mondes physique et en ligne, et «lorsqu’on lui a demandé quelle valeur, qualité ou attribut est le plus important pour votre génération, la génération Z a évalué la technicité (19%) presque autant que la liberté (22%) ». Ces utilisateurs n’ont aucun problème à essayer et à adopter de nouvelles technologies sociales, ne sont pas découragés par les nouvelles interfaces matérielles ou logicielles et ne sont pas “ étonnés ” de discuter avec des personnes en ligne qu’ils n’ont jamais rencontrées dans la vraie vie.

Maintenant, certains lecteurs pourraient sauter à l’idée que passer de plus en plus de temps dans un monde en ligne pourrait entraîner un plus grand sentiment d’isolement dans notre monde physique. Et c’est un bon point – un point que nous serons intéressés à suivre au cours des années à venir.

Mais c’est aussi hors de propos pour le moment.

Le développement du métaverse se produit, qu’il soit bon, mauvais ou quelque part entre les deux. Compte tenu de cela, l’acceptation et la compréhension sont plus importantes aujourd’hui.

*** Il ne s’agit pas seulement de jouer et de socialiser, les gens vont créer de vastes fortunes dans le métaverse

Pour avoir une idée de cela, regardons Upland, qui est un tout nouveau métaverse NFT qui est mappé au monde réel.

Alors, que faites-vous là-bas?

Depuis les hautes terres:

Acheter, vendre et échanger des propriétés virtuelles mappé à des adresses réelles, construisez la maison de vos rêves, démarrez une entreprise virtuelle et gagnez des pièces UPX ou des dollars Basé sur NFT actifs aux autres joueurs. Socialiser avec les autres et contribuer à bâtir la communauté la plus positive et la plus diversifiée du monde.

Par exemple, vous pouvez visiter Los Angeles dans les hautes terres pour savoir à qui appartient le Dodger Stadium. Vous pouvez même enchérir vous-même, si vous avez suffisamment de devises dans le jeu.

Retour à Fortune:

Cette idée, en elle-même, est plutôt chouette. Mais ce qui fait d’Upland plus qu’un simple jouet, c’est la façon dont fonctionne son économie en jeu. Les joueurs commencent par acheter son jeton natif, UPX, avec de l’argent fiduciaire, afin de commencer à acheter leurs premières propriétés. À mesure que les hautes terres deviennent de plus en plus populaires au fil du temps, les prix du marché pour ces propriétés augmentent de manière organique. Les propriétaires virtuels peuvent à nouveau se loger ou encaisser une fiat.

(Remarque: «hodl» n’est pas une faute de frappe. C’est un terme utilisé dans la communauté crypto)

Ainsi, si les propriétés Upland peuvent être virtuelles, elles n’en sont pas moins des actifs d’investissement très réels.

Pour preuve, en décembre dernier, la propriété virtuelle de la Bourse de New York dans Upland s’est vendue 23 000 $.

De Global News Wire:

La vente aux enchères du NYSE marque la vente immobilière la plus élevée de tout le métaverse Upland à ce jour… Upland s’attendait à ce que le point de repère du NYSE se vende à une prime d’au moins 65% pour un prix initial de 8 102 160 UPX (8 102 $). La vente finale de 23 000 000 UPX (23 000 USD) a largement dépassé les attentes et a fourni une prime de 368%.

De Arthur Madrid, PDG et co-fondateur de The Sandbox, qui est un autre écosystème métaverse:

Je pense que les gens sont vraiment époustouflés par le montant d’argent que les joueurs dépensent en actifs numériques – des centaines, des milliers et probablement des millions de dollars dépensés en actifs numériques. Je pense que faire de ces actifs des NFT, construire une économie NFT, va ajouter une nouvelle couche au-dessus de l’économie numérique existante.

*** Alors, comment investissez-vous?

Premièrement, le métaverse en est à ses balbutiements. À toutes fins pratiques, cette chose est née hier. Compte tenu de cela, les moyens de monétiser sont encore en développement.

À l’heure actuelle, le moyen le plus direct est de devenir cyberpreneur, c’est-à-dire de jouer un rôle actif et immersif dans le métaverse.

Dans les hautes terres, cela signifie gagner un retour sur vos propriétés ou percevoir des frais auprès des visiteurs. Vous pouvez également retourner vos propriétés.

Dans d’autres écosystèmes métaverses, cela pourrait signifier créer vos propres actifs numériques et les vendre (ou les concéder sous licence).

Mais ce sont des moyens plus actifs de gagner de l’argent. Qu’en est-il de l’investissement passif?

Comme nous l’avons noté dans notre recueil du 11 mars, certains investisseurs se tournent vers des altcoins affiliés à des marchés de métavers.

De Coindesk:

Les étiquettes de prix de ces «jetons non fongibles», ou NFT, peuvent sembler décourageantes, inaccessibles ou carrément ridicules pour la personne moyenne. C’est pourquoi certains traders de crypto-monnaie, plutôt que d’acheter directement des NFT, achètent des jetons numériques affiliés aux marchés qui ont surgi pour échanger des NFT. De cette façon, les traders peuvent parier sur la croissance de l’industrie NFT sans avoir à se lancer dans des illustrations numériques ou des cartes à collectionner à des prix exorbitants. Les investisseurs pensent que ces jetons «peuvent servir, en quelque sorte, de paris indiciels sur la croissance des marchés NFT qu’ils alimentent», a déclaré Alex Gedevani, analyste de recherche chez Delphi Digital.

Certains altcoins liés à la NFT ont, en fait, explosé récemment. Selon le fournisseur de données Messari, les 10 plus gros jetons numériques liés aux plates-formes NFT ont augmenté d’environ 60% à 900% sur l’année.

Vous pouvez également investir dans certains jetons d’actifs numériques spécifiques aux écosystèmes métaverses.

Par exemple, MANA est le jeton d’actif numérique utilisé pour payer des biens et des services dans Decentraland.

Il a augmenté de 4 255% au cours des 12 derniers mois.

*** Notre spécialiste de la cryptographie et l’éditeur d’Ultimate Crypto, Matt McCall, a recommandé à ses abonnés certains altcoins liés à la NFT.

En fait, il en a ajouté un tout nouveau au portefeuille il y a à peine 10 jours.

Pour les lecteurs plus récents de Digest, le service Ultimate Crypto de Matt se concentre sur les altcoins d’élite. Et avant de continuer, je dois féliciter ces abonnés pour un accomplissement vraiment remarquable…

Au moment où j’écris lundi matin, le rendement moyen de l’ensemble du portefeuille Ultimate Crypto est de 1030,91%. Je viens de prendre cette capture d’écran.

Encore une fois, il s’agit d’un rendement moyen… d’un portefeuille qui a été lancé il y a seulement 15 mois.

Au cours de toutes mes années dans le secteur des bulletins d’investissement, je ne me souviens pas d’un autre rendement de portefeuille de cette ampleur dans ce laps de temps. Donc, des félicitations bien méritées.

Mieux encore, Matt pense que nous n’en sommes encore qu’aux premiers jours du développement de la cryptographie. Pour en savoir plus sur les altcoins spécifiques qui, selon lui, seront les gagnants 10X de demain, cliquez ici.

Nous commençons à courir longtemps, alors terminons pour l’instant.

Le métaverse arrive, et à mesure que ce monde numérique se développe, des fortunes seront faites. Comme les abonnés de Matt’s Ultimate Crypto peuvent en témoigner, ils sont déjà en cours de fabrication.

Nous continuerons de vous informer des moyens d’investir dans les mois à venir. Pour l’instant, reconnaissez ce qui s’en vient. Ça va être énorme.

