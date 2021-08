in

Facebook, une entreprise de mille milliards de dollars avec trois milliards d’utilisateurs, a récemment annoncé qu’elle se tournerait vers une « entreprise métaverse ».

Ce concept SciFi comprend tout, des avatars virtuels aux actifs virtuels, comme les NFT d’art ou même les mines d’or numériques.

Le problème est que le monde virtuel proposé passera sous le contrôle d’une seule entreprise : Facebook elle-même.

Et beaucoup de gens ne feront pas confiance à une seule entreprise avec toute leur identité virtuelle. Alors, comment créer un monde virtuel décentralisé auquel les gens ont confiance ?

Une entreprise appelée Next Earth relève le défi de front en créant un nouveau monde virtuel appartenant à ses utilisateurs.

Et ils le font avec certaines des mêmes technologies que celles utilisées pour tout alimenter, du Bitcoin aux NFT.

« Notre objectif est de montrer aux gens qu’il existe des opportunités illimitées dans un métavers, mais nous voulons également leur redonner le contrôle de leurs données », déclare Gábor Rétfalvi, PDG de Next Earth.

L’objectif : créer un monde virtuel ouvert, distribué et décentralisé où les utilisateurs sont responsables de leur propre identité et de leurs actifs. Leur nouvel outil pour construire ce réseau ? Ethereum.

Les blockchains peuvent alimenter une nouvelle génération de réseaux sociaux. Contrairement à Facebook et Twitter, qui sont des plateformes centralisées, Next Earth est basé sur un protocole décentralisé.

Cela signifie que personne ne possède ou ne contrôle l’ensemble du réseau. Au lieu de cela, chaque utilisateur a sa propre copie de la base de données qui stocke du contenu comme des photos et des vidéos ainsi que les connexions entre les utilisateurs.

Lorsque vous rejoignez Next Earth, tout ce que vous possédez est vraiment à vous : vous n’avez pas à partager vos informations personnelles ; personne ne peut fermer votre compte ou vous censurer; aucun annonceur n’a accès à vos données sans votre consentement.

Les utilisateurs ont un contrôle total sur leur expérience au sein de l’univers ; personne d’autre ne peut leur dire ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire.

Parce qu’il s’agit essentiellement d’une version décentralisée des jeux MMO comme Roblox, les premiers utilisateurs sont souvent des joueurs.

Ces joueurs comprennent que si quelqu’un contrôle l’ensemble des règles d’un jeu en ligne, il devient impossible pour les amateurs comme eux de dicter les conditions et de jouer comme ils veulent jouer.

Le contrôle devient exponentiellement plus important lorsqu’il s’agit d’un monde virtuel entier. Après tout, les humains deviennent de plus en plus des cybercitoyens, nos identités virtuelles devenant rapidement indissociables de nos vies physiques.

Pour beaucoup, céder le contrôle d’une identité virtuelle beaucoup plus vaste à une entité centralisée est une proposition ridicule, c’est pourquoi des projets de métaverse décentralisés comme Next Earth prennent leur envol.

De plus, les plates-formes centralisées rendent les utilisateurs sujets au « verrouillage du fournisseur », dans lequel ils deviennent dépendants de ce fournisseur. Les métavers décentralisés, en revanche, permettent aux utilisateurs de se déplacer facilement d’un écosystème à un autre, de sorte qu’un métavers ne peut jamais contrôler le reste.

Cela dit, l’annonce du métaverse de Facebook apporte également de nombreux avantages à l’industrie naissante, en sensibilisant et en favorisant un afflux de capitaux. Même si Facebook essaie de s’accaparer le marché, les utilisateurs auront toujours la liberté d’explorer des métavers décentralisés, bien en dehors du contrôle des entreprises centralisées.

Rejoindre le métaverse décentralisé est simple.

Le 22 juillet, Next Earth a entamé sa première phase de distribution, au cours de laquelle les utilisateurs ultra-early adopters ont commencé à acheter des « packs de terrains », ou des prix réduits sur les terrains dans le nouveau monde virtuel.

Le 12 août, les utilisateurs peuvent acheter des NFT terrestres virtuels directement à partir d’une carte de la Terre réelle.

Enfin, le 19 août, le marché public s’ouvre, représentant un lancement complet de Next Earth, où tout le monde peut non seulement acheter des terres à partir de la carte, mais également échanger et vendre des terres sur un marché décentralisé.

Il s’agit clairement d’un changement radical par rapport à un métaverse centralisé, dans lequel, quelle que soit l’apparence de l’interface utilisateur, l’entité centralisée est toujours le propriétaire.

Dans le métaverse de Facebook, les serveurs de Facebook posséderont et contrôleront le terrain virtuel, les actifs virtuels, l’identité virtuelle et même les conversations entre utilisateurs d’un utilisateur.

Pour ceux qui veulent une vraie liberté et propriété, les métavers décentralisés sont l’avenir, et Next Earth est l’opportunité de rejoindre cet avenir.