Le métaverse des requins soutenu par Binance, StarSharks, lève 4,6 millions de dollars dans un roundh privé

Singapour, Singapour, le 24 décembre 2021,

StarSharks – un écosystème de jeu communautaire dédié aux joueurs qui créent, partagent et construisent ensemble – est ravi d’annoncer la clôture d’un tour privé de 4,65 millions de dollars. Le métaverse des requins utilisera des fonds frais pour créer de nouveaux jeux passionnants et nourrir la communauté.

Le placement privé a vu la participation de dizaines d’investisseurs bien connus, dont 3 Commas Capital, AC Capital, Banter Crypto, Bas1s. Ventures, Basics Capital, Bigcoin Capital, Binance Labs, DAO Maker, Everest Ventures Group, Everse Capital, Exnetwork Capital, Forward Analytics, Fundamental Labs, Gate.io Labs, Geekcarptel, Genblock Capital, Hyperedge Capital, ICO Drops, Jsquare, Kirin Fund , Krypital Group, LD Capital, MarketAcross, Momentum 6, Muhabbit, NGC Ventures, Redline Dao, Skyman Ventures, SL2 Capital, Titans Venture, UniX, Vendetta Capital, Winkrypto, YBB Foundation, Infinity Ventures Crypto et YGGSEA.

Avant le tour privé, Binance Labs, la branche capital-risque et incubateur de Binance, avait réalisé un investissement stratégique dans StarSharks. Fondé par d’anciens artistes vedettes de Timi Studio, Google et Binance, StarSharks repose sur la Binance Smart Chain (BSC).

« StarSharks se consacre au développement d’une plate-forme de jeu blockchain à la pointe de la technologie, dans le but de partager et de maximiser la valeur de la créativité grâce à la co-création. Nous sommes reconnaissants d’être soutenus par plus de 30 investisseurs institutionnels et communautés prestigieux qui croient en la vision de StarSharks, et nous sommes impatients de construire ensemble la plate-forme de jeu de la prochaine génération », a déclaré Franky, PDG de StarSharks.

Le projet vise à perturber le paysage GameFi actuel où les actifs sont isolés dans un jeu. Les joueurs, les développeurs et les investisseurs peuvent posséder, s’accoupler et échanger les NFT de requin au sein de l’écosystème. Ils pourront également transférer de manière transparente les NFT d’un jeu à un autre au sein du métaverse StarSharks.

Les utilisateurs qui n’ont pas les moyens d’acheter un NFT peuvent en louer un en utilisant la fonction de location NFT de StarSharks. La fonction « louer pour jouer » activera pleinement la liquidité et l’utilisation des actifs NFT. Il comble le fossé entre les détenteurs de NFT qui n’ont pas le temps de jouer et les joueurs actifs qui n’ont pas assez de capital initial pour acheter des NFT d’entrée.

À propos de StarSharks

StarSharks (SSS) est une plate-forme de jeu communautaire où les joueurs, les développeurs et les investisseurs peuvent définir l’évolution de la valeur des NFT sous-jacents dans un écosystème durable. Ce projet vise à cultiver et à partager la valeur du contenu avec la communauté, et à perturber le monde GameFi actuel où les actifs sont isolés dans un seul jeu. Il permet aux joueurs de se réunir pour construire et gouverner un nouveau métavers et créer une culture communautaire dans le métaverse Shark. StarSharks a été fondée en 2021 par une équipe composée d’anciens artistes vedettes de Timi Studio, Google et Binance.

