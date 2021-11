LE METAVERSE EST UNE ARNAQUE : NOUS SOMMES ENTRAINÉS DANS LA MATRICE

de Les temps d’éveil :

Comment obtiennent-ils nos âmes? Pièges à âme. Les leurres sont les convoitises et les faims de cette vie. Les [soul], explorant la liberté retrouvée du monde énergétique, se trouve capable de rendre visite à ses amis et ennemis, de voir leur être et leurs pensées les plus intimes, voire de converser avec eux d’une manière que leur moi élémentaire ne peut pas percevoir. Il est en danger, mais il ne le sait pas, car il n’est pas monté. Il est toujours pris au piège de son désir. Bientôt, on lui montrera quelque chose qui répond parfaitement à ses désirs les plus chers et les plus chers, des désirs qu’il n’a jamais réalisés. Incapable de résister à l’occasion de le faire enfin, il entre par une porte dorée en captivité éternelle.

Le passage est tiré de « The Key » de Whitley Strieber, un récit prétendument vrai tel que rapporté par Streiber d’une rencontre avec un mystérieux être humanoïde qui a simplement frappé à la porte de sa chambre d’hôtel à Toronto à 3 heures du matin le 6 juin 1998, est entré dans sa suite et lui a parlé de la place de l’humanité dans le cosmos et de son destin inéluctable.

Le récit de Strieber peut être une synthèse : en partie « vrai » (en ce qu’il croit que cela s’est produit tel qu’il le rapporte), en partie une vision, en partie un état de rêve somnambulique. Tout ce qui émane de l’esprit de Whitley Strieber, il provient d’un domaine en dehors de notre notion cartésienne et matérialiste de la réalité consensuelle.

Il me rappelle cet autre visionnaire prophétique d’antan : Rudolf Steiner, qui, comme je l’ai écrit précédemment, a passé une grande partie de sa vie dans un état hypnogogénique, peut-être sans même s’en rendre compte.

Steiner et Strieber. Bizarre ça. Ils parlent tous les deux de la même chose. L’idée que les âmes de l’humanité pourraient être capturées dans une machine technologique, où elles erreraient pour toujours, croyant avoir l’omniscience, voire la divinité.

« À ce stade, la longévité de son fichier mental ne dépendra pas de la viabilité continue d’un support matériel particulier (par exemple, la survie d’un corps et d’un cerveau biologiques). En fin de compte, les humains basés sur des logiciels seront considérablement étendus au-delà des limitations sévères des humains tels que nous les connaissons aujourd’hui. Ils vivront sur le Web, projetant des corps chaque fois qu’ils en ont besoin ou le veulent, y compris des corps virtuels, des corps projetés de brouillard et des corps physiques comprenant des essaims de nanobots et d’autres formes de nanotechnologie ».

— Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie @ Google et auteur de The Singularity is Near.

Steiner l’a appelé la huitième sphère et a averti qu’à la fin du 20e siècle, Arhiman s’incarnerait en occident et entraînerait un processus mondial de récolte d’âmes humaines. L’air du temps du réductionnisme matériel radical étoufferait, étoufferait et abrutirait l’humanité jusqu’à ses couches les plus grossières et les plus élémentaires : la viande. Nos esprits, ce que nous pensons être notre propre conscience, nos âmes, la conscience de soi même notre libre arbitre, tout cela n’est qu’une illusion. Nos experts disent. C’est juste quelque chose qui se produit lorsque notre cerveau dégage certains produits neurochimiques.

Toutefois…

Nous pouvons prendre cette illusion, ce que nous appelons notre conscience, et très bientôt (dès que la Singularité se produira), nous serons en mesure de télécharger cette illusion « dans le nuage », dans le Métaverse et nous pourrons faire l’expérience de tout ce que nous voulons, aussi longtemps que nous le voulons, pour toujours.

Ce n’est pas une vie après la mort utopique fantasmagorique promise par des évangélistes qui frappent la Bible ou des djihadistes à la bombe – c’est du scientisme sérieux. Ray Kurzweil, Elon Musk, même Jeffrey Epstein soutenaient que l’ère du transhumanisme arrivait. Nous sommes sur le point de devenir post-biologiques, et quand cela arrivera, tous nos problèmes seront résolus.

« Nous passerons de plus en plus de temps dans des environnements virtuels et pourrons vivre tout type d’expérience souhaitée avec n’importe qui, réel ou simulé, en réalité virtuelle…. Les problèmes persistants de notre ère industrielle en déclin seront surmontés »

— Ray Kurzweil

Les gens craignent que seuls les riches aient accès aux pièges des technologies émergentes, et que les masses soient laissées pour compte…

Ce n’est pas ce qui se passe ici

Ce qui se passe, c’est que nous sommes parqués dans Matrix. Comme je l’ai écrit précédemment, dans The Crypto Capitalist Manifesto, et ici, que la rationalisation de base du « Vous ne posséderez rien et serez heureux » Le Grand Récit (comme on l’appelle maintenant) est que la racaille doit abaisser son niveau de vie. La raison pour laquelle ce n’est pas à propos du changement climatique ou du COVID.

C’est parce que nous sommes à un stade avancé du mondialisme et que le système financier et économique mondial est sur le point d’imploser.

Les personnes en charge, les personnes qui ont multiplié les échecs politiques depuis des décennies, les personnes qui nous ont amenés ici avec l’assouplissement quantitatif, le ZIRP/NIRP, la dette, le grand gouvernement et The Forever Wars, elles veulent rester aux commandes.

Ils vont donc utiliser COVID, le climat, le collectivisme et le réveil pour rassembler les plébéiens qui traînent les doigts dans le métaverse. De cette façon, ils seront plus faciles à contrôler, ils seront apaisés et ils ne prendront pas autant de place dans le monde réel.

Dans le monde réel, les élites insulaires et consanguines se déplaceront dans leurs jets privés. Ils vont réimaginer la vie de tout le monde. Décider combien de « temps du monde réel » et de ressources allouer à la racaille. Télécharger l’intellectuel Muzak directement dans leur cerveau en leur disant que c’est pour leur propre bien.

Il n’y a qu’un seul problème

Tout cela serait très bien, en fait, de larges pans des masses pourraient même préférer une vie synthétique dans The Metaverse plutôt que d’avoir à faire face aux vicissitudes et aux tribulations de la réalité.

Cependant, la construction même d’un métaverse, celui où :

Le scénario simple de portage du cerveau consiste à scanner un cerveau humain (très probablement de l’intérieur), à capturer tous les détails saillants et à réinstancier l’état du cerveau dans un substrat de calcul différent – probablement beaucoup plus puissant. Ce sera une procédure faisable et se produira très probablement vers la fin des années 2030 »

— La singularité est proche

L’imitation algorithmique (« IA ») qui serait nécessaire pour faciliter cela et le faire fonctionner selon les lignes prosélytes de Kurzweil et al n’est pas réalisable. La raison pour laquelle ce n’est pas réalisable est à cause des contradictions internes de ce que j’appelle le « techno-utopisme ».

Voici deux de ces contradictions :

Premièrement : si l’esprit est un sous-produit de processus physiques, alors la conscience est vraiment une illusion et le libre arbitre n’existe pas réellement, car tous les phénomènes sont simplement des résultats linéaires de la biochimie et de la physique. Si c’est le cas, il n’y a rien à télécharger dans le cloud. Il n’y a pas non plus de réel intérêt à le faire. Si nous vivons vraiment dans un univers de boule de billard, qui se soucie si nous pouvons faire durer un coup pour toujours ? Il n’y a personne à qui se soucier et rien à se soucier.

Plus important encore, « l’IA » au niveau pontifié pour résoudre tous nos problèmes, « d’ici la fin de ce siècle, l’intelligence non biologique sur Terre sera plusieurs billions de fois plus puissante que l’intelligence biologique » (Kurzweil, bien sûr) n’est pas réalisable parce que notre la conception de ce qui cause l’esprit et donc l’intelligence est complètement inversée.

L’esprit, la conscience et l’intelligence n’émergeront jamais de la réalité matérielle parce que c’est l’inverse.

La croyance que l’esprit émerge de la matière est le géocentrisme de cette époque. Comme ce fut le cas avec l’idée désormais archaïque que la Terre était le centre de l’univers. Le cosmos héliocentrique a probablement été compris par certaines civilisations des milliers d’années avant que Giordano Bruno ne soit brûlé sur le bûcher pour en avoir dit autant au XVIIe siècle. De même, les anciens comprenaient-ils que « Tout est mental ». L’univers est vibration, probabilité, information, énergie et conscience d’abord. De là vient ce que nous reconnaissons comme des particules et des atomes subatomiques. Les physiciens quantiques ont renoué avec cette vérité il y a environ un siècle, le reste de la société, y compris les prêtres du Temple du scientisme et de la gestion experte, n’a pas encore reçu le mémo. S’ils le faisaient, ils n’essaieraient pas de nous enfermer dans un ordinateur. Ils essaieraient de construire des ordinateurs qui puisent dans la couche de base consciente de la réalité quantique (remarque, cela ne doit pas être confondu avec ce que l’on appelle « l’informatique quantique » s’efforce de faire).

