Le Metaverse est une option d’investissement attrayante et Grayscale le sait

Depuis que le PDG de Meta Mark Zuckerberg a mentionné qu’il cherchait à créer un Metaverse, les investisseurs ont commencé à explorer ce nouvel écosystème et ses potentiels. D’une part, Grayscale a publié un rapport ce jeudi 25 novembre, où il mentionne que le métaverse est peut-être un nouveau marché qui génère environ 1 000 milliards de dollars de revenus annuels.

Ce qui a commencé dans les jeux et les NFT est devenu un marché très attractif selon les données publiées par la société d’investissement. De plus, cela ira de pair avec un nouveau système d’économie qui sera vu dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Web 3.0.

Les jeux vidéo actuels basés sur Metaverse permettent aux utilisateurs de créer un statut social basé sur les NFT, les infrastructures et les actifs numériques qui restent sur la blockchain. Il est possible que cette tendance génère un large cadre de bénéfices pour les années suivantes ; d’environ 400 milliards de dollars d’ici 2025, suggère Grayscale.

Pour avoir une idée du pourquoi du chiffre, nous soulignons que ce n’est qu’en 2020 que le total de 180 000 millions de dollars de revenus a été atteint; et il grandit.

D’autre part, considérant et évaluant le panorama actuel de 2021, Grayscale mentionne qu’une grande partie de ces revenus ou bénéfices obtenus par des entreprises ou des projets correspond aux dépenses et aux acquisitions de biens qui ont été demandées via les jeux.

Cette consommation de matériel « premium », pour ainsi dire, est la principale raison des bénéfices ; et il est demandé par les utilisateurs non seulement en raison du statut social, mais aussi du fait que les jeux ont leur propre économie ; ce qui permet au joueur de gagner un revenu pour acquérir du matériel de qualité supérieure.

Cependant, les résumés en niveaux de gris mentionnent que le métaverse n’en est qu’à ses débuts ; malgré le fait que des investissements millionnaires aient été réalisés, comme les 10 000 millions de Facebook. Ainsi, le chiffre de « 1 000 milliards de dollars » n’est qu’une estimation du potentiel de profit que possède le métaverse.

