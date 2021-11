Le métaverse OTOY sera rendu avec Solana

Dans le domaine des actifs numériques, certaines organisations s’efforcent constamment de fournir aux utilisateurs des installations performantes avec des environnements améliorés. Dans le cas de l’OTOY Metaverse, il chercherait à rationaliser les processus afin que sa mise en œuvre profite à la communauté des artistes numériques.

Jules Urbach, PDG d’OTOY, a récemment parlé d’une nouvelle initiative visant à stimuler le développement de la plate-forme. Avec le Render Network, le framework Solana est considéré comme un environnement idéal pour continuer la création du métaverse.

Préférences de la plate-forme

Lors de la conférence de lancement de Solana Breakpoint, Jules Urbach a annoncé son intention de mettre à niveau le réseau de rendu, grâce à une collaboration avec la blockchain Solana. OTOY a manifesté son intérêt pour les avantages offerts par cette plateforme.

La société a vu dans Solana des aspects fondamentaux qui permettraient à son réseau de rendu GPU de fonctionner efficacement. Ceci, compte tenu de la capacité d’expansion à l’avenir. Dans le même temps, Urbach a déclaré qu’il serait soutenu par Metaplex, une plate-forme de frappe NFT.

Le métaverse OTOY cherche des moyens d’unifier de plus en plus le monde numérique, en facilitant l’interaction des créateurs de contenu.

Il a souligné l’objectif de faire fonctionner le Metaverse avec une ouverture totale afin que les artistes du monde NFT aient un environnement facile à programmer, sécurisé et évolutif.

Améliorations du réseau

Avec l’intégration du Render Network à Solana, un changement a été opéré dans le paysage pour profiter des avantages offerts par sa blockchain. Urbach a souligné la capacité de la nouvelle implémentation à gérer du code hautes performances sans négliger la sécurité.

Il a été attiré par le dynamisme que l’écosystème OptaneRender NFT pouvait acquérir pour rationaliser les processus grâce à des améliorations de réseau. Il a souligné la participation de Metaplex au plan de génération de mises à jour en temps réel, en utilisant la structure combinée du rendu GPU.

En plus de cela, l’inclusion de plus d’appareils avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir avec la plate-forme est proposée, comme les iPhones et iPads d’Apple, par exemple.

Compte tenu de l’arrivée d’un public aux intérêts différents, le Render Network serait optimisé pour contenir des actifs numériques variés, gagnant en solidité et la confiance de plus d’artistes. Le métaverse OTOY, en conjonction avec Solana, devrait fournir la stabilité nécessaire à une éventuelle expansion décentralisée.

