Le métaverse Play-to-Earn de Chimeras a levé plus de 2 millions de dollars lors d’un cycle de financement réussi

18 octobre 2021 – Le projet de métaverse Chimeras Play-to-Earn a terminé son cycle de financement avec la participation de sociétés de capital-risque de blockchain de premier plan, notamment Master Ventures, AU 21, Poolz, BullPerks, X21, OIG Invest, Panda Capital, Shima Capital, LVT Capital, Otis Capital et Lotus Capital. Le tour a permis de récolter plus de 2 millions de dollars que l’équipe Chimeras a affectés au développement de produits et aux campagnes marketing du métaverse, y compris le lancement de son jeton natif de marque, CHIM.

L’équipe annonce également la prochaine offre DEX initiale (IDO) de Chimeras sur les plateformes Ignition, Poolz et BullPerks. L’IDO de la plate-forme Poolz aura lieu le 26 octobre, suivi des IDO Ignition et BullPerks deux jours plus tard, le 28 octobre. De plus, Chimeras est en train de négocier avec une autre plateforme IDO – dont les détails seront bientôt partagés sur les réseaux sociaux. Une fois que toutes les IDO ont eu lieu, CHIM sera disponible pour négocier librement sur le marché des crypto-monnaies.

Une économie de jeu solide

CHIM disposera d’un approvisionnement maximal de 75 000 000 CHIM, l’approvisionnement initial étant réparti entre son équipe, les principaux fonds axés sur la blockchain, les conseillers, les utilisateurs qui font partie du métaverse Chimeras et les pools agricoles. Les utilisateurs pourront utiliser ces pools pour fournir des prêts dans le jeu, ainsi que générer des intérêts et d’autres récompenses.

Le jeton constituera également l’épine dorsale de l’économie du jeu, permettant aux utilisateurs d’échanger des actifs dans le jeu tels que des terrains et des objets basés sur NFT. Les utilisateurs peuvent également dépenser CHIM pour la création de contenu et la maintenance des ressources du jeu.

À propos des chimères

Le projet Chimeras est un métaverse Play-to-Earn qui adopte l’approche Free-to-Play qui permet aux joueurs de gagner sur le contenu qu’ils génèrent dans le jeu et sur les actions et les exploits qu’ils accomplissent. Le concept de base de Chimeras est un jeu mobile passionnant avec une agriculture DeFi intégrée et une tokenisation NFT qui tourne autour d’un monde fantastique rempli de créatures câlines – Chimeras.

Chimeras comprend une trame de fond bien développée qui engloutit les joueurs avec ses traditions. Le vaste monde fantastique des Chimères est peuplé d’agriculteurs, d’alchimistes, de marchands, de tueurs, de propriétaires terriens et de sociétés sociales. Les îles et les archipels du métavers s’étendent au milieu d’un océan mondial sans limites, certaines îles ayant des propriétaires, tandis que les voyageurs et les marchands surfent sur les étendues de l’univers à la recherche d’aventures et d’offres rentables. Le jeu comprend également des éléments de combat, car les guerriers sont impatients de combattre des rivaux dignes dans les arènes, tandis que les scientifiques se disputent l’élevage des créatures les plus étonnantes dans leurs laboratoires.

Les joueurs sont récompensés par des objets basés sur NFT ou des jetons CHIM qui peuvent être utilisés pour élever les créatures, échanger, construire les parcelles de terrain virtuelles dans le jeu, ainsi que dans les batailles. Les joueurs peuvent tout acheter et tout vendre, y compris des réactifs commerciaux, des ressources et des créatures aux enchères, tandis que les joueurs plus pacifiques peuvent vivre du loyer qu’ils génèrent de la propriété de nombreuses îles.

L’équipe derrière Chimeras a une immense expérience dans l’industrie. Cela inclut des professionnels de BlockchainDev, GameDev et du marketing, qui se concentrent tous sur la création d’un crypto-jeu de divertissement de niveau 1. Plus de 30 spécialistes mettent en œuvre des pratiques de pointe pour développer des solutions de jeu réussies et se concentrent sur le divertissement au cœur de l’ensemble du jeu.

