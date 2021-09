Le métier du futur était le suivant : renifleur professionnel dans une usine automobile | Moteur

in

Rien n’est aléatoire, pas le son des portes de votre voiture lorsqu’elles se ferment ou le ronronnement du moteur après le démarrage. L’industrie automobile ne laisse rien au hasard, pas même l’odeur des sièges.

Avez-vous remarqué que l’une des plus grandes satisfactions lors de l’achat d’une voiture vient dès que l’on ouvre la porte du conducteur ? Rien à voir avec les mauvaises odeurs du frigo.

L’odeur d’une voiture neuve est l’un des parfums les plus agréables à sentir, et les constructeurs automobiles le savent et en prennent soin. À tel point qu’il y a des gens qui se consacrent à faire de cette odeur l’idéal.

A la surprise de beaucoup, Nissan (qui a fermé ses usines en Espagne) a publié une vidéo dans laquelle ils enseignent comment leurs renifleurs professionnels supervisent tous les matériaux de la voiture, recherchant ainsi la formule parfaite de celui de ce nouveau parfum de voiture que vous aimez tant.

Tant dans la phase de construction, où les professionnels du parfum choisissent les tons et les odeurs prédominants du mélange, que lorsque la voiture est terminée. La supervision intervient à toutes les étapes de la fabrication.

Tori Keerl, ingénieure en matériaux au centre technique Nissan près de Detroit, est la protagoniste de la vidéo où elle explique comment elle s’acquitte de ses tâches.

Devenir testeur d’odeurs chez Nissan implique plusieurs sessions de sniff couvrant un large éventail d’odeurs. Une fois que vous avez réussi les cinq tests, vous pouvez faire partie de l’usine officielle Nissan.

Dans le cadre de son travail, un testeur Nissan utilise son nez soigneusement entraîné pour sentir diverses parties de l’intérieur du véhicule. Ensuite, fait une liste des bonnes et des mauvaises odeurs qu’il rencontre et utilise les données collectées pour déterminer si la voiture répond aux exigences strictes de Nissan en matière olfactive.

Keerl déclare que l’odeur de la voiture neuve évolue progressivement au fil des années à mesure que les constructeurs automobiles s’orientent vers l’utilisation de produits naturels (plus écologiques et moins industriels), ce qui facilite les narines des clients et des testeurs.