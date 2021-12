Le métro change le nom de l’élément de menu populaire

Les clients qui parcourent le menu Subway pour le Protein Bowl préféré des fans peuvent se trouver un peu confus, car la chaîne de sandwichs bien-aimée a changé le nom de leurs Protein Bowls en No Bready Bowls. Bien que Subway n’ait pas fait d’annonce officielle concernant le changement de nom, Chew Boom a suggéré que la décision était d’aider Subway à « se différencier de la concurrence ».

Les amateurs de Protein Bowl n’ont pas à s’inquiéter, car le changement de nom n’a entraîné aucune modification de l’élément de menu préféré des fans lui-même. Un incontournable du menu Subway depuis plus d’un an maintenant, les No Bready Bowls, anciennement connus sous le nom de Protein Bowls, sont essentiellement une option à faible teneur en glucides pour les sandwichs Subway. Les bols comprennent tous les ingrédients des sandwichs, moins le pain. Les repas ont été introduits en janvier de cette année, avec des options telles que Chicken & Bacon Ranch, All-American Club, Black Forest Jam, Buffalo Chicken et Italian BMT, entre autres.

Le changement de nom des articles bien-aimés intervient au milieu de la promotion en cours Eat Fresh Refresh de la chaîne, qui a officiellement débuté en juillet. Lorsque Subway a annoncé la promotion Eat Fresh Refresh, elle l’a décrite comme des « mises à jour monumentales de l’ensemble du menu principal » pour rendre « Subway meilleur que jamais » avec des éléments de menu nouveaux et de retour et plus encore. La refonte initiale comprenait plus de 20 mises à jour de menu, dont 11 ingrédients nouveaux et améliorés, six sandwichs tout nouveaux ou de retour et quatre sandwichs signature remaniés.

« Subway sert des sandwichs fraîchement préparés, personnalisables et meilleurs pour la santé depuis plus de 50 ans, et nous voulions offrir à nos clients plus de saveurs nouvelles et améliorées », a déclaré Trevor Haynes, président de l’Amérique du Nord chez Subway. communiqué de presse à l’époque. « Notre nouvelle équipe culinaire fournit des mises à jour monumentales à l’ensemble du menu principal. Le Eat Fresh Refresh rend Subway meilleur que jamais avec des sandwichs fraîchement préparés, appétissants et délicieux pour exciter les nouveaux clients et ceux qui reviennent. »

Au cours des mois qui ont suivi le début de la promotion Eat Fresh Refresh, Subway a apporté un certain nombre de nouveaux ajouts au menu, le dernier en date en novembre avec l’ajout du Chicken & Bacon Ranch, qui a été décrit comme un « sous-marin classique et digne d’une envie ». qui est « empilé avec du poulet de style rôtisserie tiré à la main et du bacon fumé au hickory, recouvert de fromage cheddar Monterrey et garni de la sauce piquante Peppercorn Ranch de Subway ». Les présentations de novembre comprenaient également le Baja Chicken & Bacon, un sandwich qui « a du punch » et le retour du sous-marin Roast Beef.