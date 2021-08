Le métro de Bengaluru envisage l’expansion ! La BMRCL signe un accord de prêt avec la BAD pour deux routes

in

Un accord de prêt d’une valeur de Rs 3 643 crore a été signé par BMRCL avec la Banque asiatique de développement (image: IE)

Métro de Bengaluru : Dans les années à venir, le réseau ferroviaire du métro de Bengaluru va s’étendre ! Jeudi, un accord de prêt d’une valeur de 3 643 crores de roupies a été signé par la Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) avec la Banque asiatique de développement (ADB) pour achever deux routes importantes le long de la rocade extérieure ainsi que du corridor de métro de l’aéroport, couvrant une longueur de 58,19 kilomètres au total. Le directeur des relations publiques (CPRO) de BMRCL, BL Yashavanth Chavan a été cité dans un rapport de la PTI disant que l’accord a été signé entre le directeur général de BMRCL Anjum Parvez, le directeur du ministère du Logement et des Affaires urbaines Janardan Prasad et le directeur de pays de la Banque asiatique de développement. Takeo Konishi.

Chavan a déclaré que le 26 mars de cette année, un autre accord de prêt avait été signé par la société avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour le même projet pour un montant de 2 317 crores de roupies. Le gouvernement indien avait donné son feu vert pour la mise en œuvre de la phase 2A (Silk Board à KR Puram) ainsi que la phase 2B (KR Puram à l’aéroport international de Bengaluru) pour une longueur de route de 58,19 kilomètres à un coût estimé de Rs 14 788 crore, selon le CPRO du BMRCL. Chavan a en outre déclaré que l’État et les gouvernements centraux contribueront à hauteur de 3 973 crores de roupies sous forme de capitaux propres et de dette subordonnée.

Le coût d’acquisition des terres de Rs 2762 crore sera pris en charge par le gouvernement de l’État du Karnataka. Le montant de l’aide extérieure de 5 960 crores de roupies devait être collecté au moyen d’un prêt auprès d’agences de financement bilatérales ou multilatérales, pour lesquelles les accords ont été conclus, a ajouté Chavan. Une autre source de BMRCL a été citée dans le rapport disant que l’arrangement du montant restant de 2 093 crores de Rs se ferait par des moyens externes, ce qui pourrait être un autre accord de prêt avec une institution financière.

