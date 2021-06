Le métro de Delhi achève les travaux de génie civil sur le tronçon Trilokpuri de la Pink Line en utilisant une méthode de construction unique

La Delhi Metro Rail Corporation a adopté une méthode de construction unique en utilisant des poutres en acier au lieu des poutres en béton conventionnelles.

Les travaux de génie civil sur le chaînon manquant de la ligne rose du métro de Delhi sont terminés ! Pour accélérer les travaux sur la section Trilokpuri, la Delhi Metro Rail Corporation a adopté une méthode de construction unique en utilisant des poutres en acier au lieu des poutres en béton conventionnelles. Selon DMRC, pour la construction de poutres en béton, la mise en place d’une cour de coulée aurait été nécessaire et pour un si petit tronçon, il n’aurait pas été possible de mettre en place une cour de coulée dans un court laps de temps. Par conséquent, l’installation de poutres d’acier a été effectuée sur ce tronçon. Au total, 40 poutres en acier ont été placées sur dix travées pour la section de 290 mètres de long. DMRC a déclaré que ces poutres en acier ont été fabriquées et amenées d’un atelier à Ambala dans l’État d’Haryana. Non seulement cela a permis de gagner du temps, mais il n’était pas non plus nécessaire de développer une cour de coulée séparée pour le coulage du béton des poutres.

Selon DMRC, la longueur de ces poutres varie de 16 mètres à 38 mètres. La hauteur du viaduc est d’environ 8 mètres à 9,5 mètres. De plus, une travée courbe de 200 mètres de rayon fait partie de ce tronçon. Auparavant, pour la construction de la station de métro Chhattarpur, une méthode similaire d’utilisation de structures en acier avait été adoptée par le DMRC car la construction de cette station de métro avait également été retardée en raison de problèmes d’acquisition de terrains.

Les travaux d’installation de ces poutres d’acier ainsi que le coulage des dalles de tablier se sont terminés au mois d’avril juste avant la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Cette réalisation était importante car, sur ce tronçon, la construction civile a commencé au début de 2020 et a été entravée à plusieurs reprises par des blocages induits par COVID-19 et des problèmes tels que la non-disponibilité des travailleurs. Après l’achèvement des travaux de génie civil, la pose de la voie, ainsi que d’autres travaux auxiliaires, ont commencé sur ce tronçon du métro de Delhi entre Mayur Vihar Pocket – 1 et Trilokpuri Sanjay Lake. Par ailleurs, des travaux d’électrification aérienne sont également en cours. Les travaux de pose de la voie devraient être terminés d’ici la fin juin. Par la suite, les essais préliminaires devraient commencer.

Une fois les travaux sur cette section terminés, il reliera les deux extrémités de la ligne rose et fournira une connectivité transparente à un large éventail de localités de la RCN. À travers ce corridor, les principaux centres de transport comme Sarai Kale Khan ISBT, la gare de Nizamuddin, Delhi Cantt. La gare, la gare d’Anand Vihar, l’ISBT d’Anand Vihar et des marchés de premier plan tels que Dilli Haat – INA, Lajpat Nagar et Sarojini Nagar bénéficieront d’une connectivité directe.

Selon le métro de Delhi, ce couloir sera étendu de Majlis Park à Maujpur dans le cadre du projet Phase-4, ce qui en fera le plus long couloir de métro du pays avec environ 70 kilomètres. Une fois la phase 4 terminée, la ligne rose du métro de Delhi deviendra également le seul couloir circulaire du métro en Inde, a ajouté le DMRC.

