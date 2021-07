Le métro de Delhi construit son premier parking souterrain intégré à la station de bus Dhansa de Gray Line

Le parking est équipé de plusieurs installations telles que des ascenseurs, des rampes d’entrée et de sortie, des escalators, des escaliers, etc.

Delhi Metro Rail Corporation construit son tout premier parking souterrain intégré sur Gray Line ! La station de métro Dhansa Bus Stand, qui se situe dans le couloir Dwarka-Najafgarh-Dhansa Bus Stand, sera la toute première station souterraine du métro de Delhi à disposer d’un sous-sol entier dédié au stationnement des véhicules. Selon DMRC, l’espace de stationnement sera intégré à la zone de la gare principale où les utilisateurs/conducteurs de véhicules pourront garer leurs voitures ainsi que leurs deux-roues, puis se diriger directement vers le hall de la station de métro en utilisant des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Conçue comme une structure souterraine à quatre niveaux, la gare dispose d’une plate-forme en bas (à une profondeur d’environ 18 mètres) suivie du hall puis d’un étage entier pour le stationnement des véhicules au-dessus avec le niveau de toit en haut (rez-de-chaussée niveau).

Le parking est équipé de plusieurs installations telles que des ascenseurs, des rampes d’entrée et de sortie, des escaliers mécaniques, des escaliers, etc. DMRC a en outre déclaré que l’installation disposera d’un espace de stationnement pour environ 110 voitures ainsi que 185 deux-roues. À l’avenir, des activités de développement immobilier seraient prévues au rez-de-chaussée de la station de métro, a-t-il déclaré. Au centre du parking, il y aura un ascenseur pour les passagers. En outre, il y aura deux escaliers ainsi que deux escalators chacun qui relieront directement le parking à la zone non payée du hall ci-dessous. Pendant les heures de bureau, lorsque les passagers essaient de monter à bord du train le plus tôt possible, l’emplacement de l’espace de stationnement sera un avantage majeur car il est situé à proximité du hall.

Étant donné qu’aucune autre station de métro du métro de Delhi ne dispose d’une telle installation, le nouveau parking peut être considéré comme une amélioration majeure basée sur la conception, a déclaré DMRC. Actuellement, il y a un parking en sous-sol à la station de métro Hindon River, bien qu’il s’agisse d’une station surélevée. La station New Delhi de l’Airport Line dispose d’un parking à plusieurs niveaux au-dessus de la station de métro. Comme les zones adjacentes à la gare sont extrêmement encombrées avec un espace très limité pour le stationnement des véhicules, la nouvelle installation sera très avantageuse pour les résidents locaux. Il y aura des rampes des deux côtés de l’espace de stationnement pour l’entrée et la sortie des véhicules. De plus, il y aura deux installations d’entrée/sortie qui relieront le parking à la fois à la plate-forme en dessous et à la surface au-dessus.

