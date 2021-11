Le métro de Delhi dévoile le premier train rénové acheté dans le cadre de la phase 1 ; De la vidéosurveillance à la carte d’itinéraire LCD, découvrez les nouvelles fonctionnalités

Le premier métro de ce type a récemment été dévoilé au dépôt de la Yamuna Bank.

Dans un premier temps, la Delhi Metro Rail Corporation a achevé avec succès les travaux de rénovation à mi-vie du premier train qui a été mis en service en 2007. Le premier métro de ce type a récemment été dévoilé au dépôt de la Yamuna Bank. Cette entreprise fait partie d’un effort spécial entrepris par le métro de Delhi pour remettre à neuf tous les 70 trains que la société a achetés au cours de sa phase I entre les années 2002 et 2007 et ont déjà achevé une période de 14 à 19 ans de leur durée de vie globale de 30 années. Les trains, dans le cadre de cette rénovation à mi-vie, sont modifiés/réaménagés avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités modernes pour les mettre au même niveau que le reste des rames de métro qui ont ensuite été mises en service dans les phases II et III des extensions du métro de Delhi. . Les principaux travaux comprennent : –

Rénovation du sol : Le plancher de la rame de métro a été remplacé par des panneaux composites en fibres modernes afin d’améliorer la sécurité, le confort des passagers ainsi qu’un meilleur aspect esthétique à l’intérieur des voitures.Repeinture des panneaux intérieurs du carré et de la cabine : Dans le cadre des travaux de rénovation, toutes les peintures s’écaillent, les égratignures, les bosses et les imperfections sont traitées en repeignant les murs intérieurs et les plafonds des zones passagers, la zone de la cabine du conducteur et le masque avant des trains.Panneaux électriques : Les panneaux électriques ont été améliorés avec de nouveaux relais de type scellé augmentant la fiabilité des trains au même niveau que les trains achetés récemment par le métro de Delhi.Carte d’itinéraire dynamique basée sur l’écran LCD : Auparavant, les trains n’avaient que des cartes d’itinéraire statiques basées sur des autocollants. Désormais, 50 % des cartes d’itinéraires statiques seront converties en cartes d’itinéraires dynamiques sur écran LCD échelonnées dans tout le train, fournissant aux passagers des informations dynamiques en direct.Système de surveillance CCTV : Pour la première fois, cette fonctionnalité a été ajoutée à ces trains. La couverture CCTV offrira une meilleure surveillance ainsi qu’une meilleure sécurité pour les passagers.Système de détection d’incendie : Pour la première fois, cette fonctionnalité a également été ajoutée à ces rames de métro, améliorant ainsi la sécurité des passagers.Prises de charge pour mobile et ordinateur portable : Pour le confort des passagers, des prises de recharge pour ordinateurs portables et mobiles seront fournies à proximité des deux places dans chaque voiture.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.