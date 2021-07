Le métro de Delhi fonctionnera avec une capacité totale de sièges alors que le gouvernement assouplit davantage les bordures de Covid

Le métro de Delhi reprend à 100% de sa capacité d’accueil (Image IE)

Déblocage de Delhi Covid-19 : Alors que le taux de positivité de Covid-19 à Delhi est tombé en dessous de 1%, le gouvernement Kejriwal a levé les restrictions sur les déplacements dans les transports publics. Les responsables du métro de Delhi ont récemment annoncé que ses services fonctionneraient désormais avec une capacité totale de sièges à partir du 26 juillet. Cependant, les passagers ne seront pas autorisés à voyager debout dans le train.

Le DMRC a commencé à faire circuler des trains avec une capacité de 50 % en sièges depuis le 7 juin après que le verrouillage a été partiellement levé avec un nombre de cas en baisse. Selon les récentes directives publiées samedi sur le confinement de Covid, les habitants de Delhi pourront voyager dans le métro de Delhi avec une capacité totale de sièges, environ 50 têtes par autocar à partir du 26 juillet, plafond jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, chaque train ayant une capacité de 300 passagers, réduite à 50, les trains fonctionneront désormais à 17-18 pour cent de capacité, 7 crans de plus de 10 pour cent depuis le 7 juin en raison de la règle des 50 pour cent en place.

Le métro de Delhi a en outre déclaré que les directives révisées seraient à nouveau examinées si nécessaire et des directives détaillées du point de vue opérationnel et seraient communiquées en conséquence.

Pendant ce temps, l’entrée dans les stations de métro continuera d’être réglementée pour ajuster la capacité autorisée. L’entrée ne sera autorisée que par les portes identifiées conformément aux pratiques en cours. Le temps d’attente moyen dans les stations Rajiv Chowk est passé à plus de 50 minutes samedi, a déclaré DMRC.

Les services du métro de Delhi ont été totalement suspendus depuis le 10 mai compte tenu de l’augmentation des cas de Covid lors de la deuxième vague et du verrouillage de la capitale. Le verrouillage a été imposé pour la première fois le 19 avril et a été prolongé par le gouvernement. Les services de métro n’étaient opérationnels que pour les personnes dans le domaine des services essentiels. À partir du 10 mai, il a été suspendu compte tenu de l’augmentation des cas au milieu du nombre croissant de cas.

Delhi a suivi une stratégie de code couleur pour les bordures Covid. L’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi a encore levé les restrictions en raison de l’amélioration de la situation des coronavirus. 66 cas ont été signalés dans la capitale nationale samedi et aucun décès, selon les données partagées par le service de santé de la ville. Ce n’est que la deuxième fois qu’aucun décès lié à Covid-19 n’a été observé dans le métro après le 18 juillet.

Le DMRC compte désormais 10 lignes 264 stations, dont le métro rapide à Gurgaon, et s’étend jusqu’à Noida et Ghaziabad dans l’État de l’Uttar Pradesh, et Gurgaon, Faridabad, Bahadurgarh et Ballabhgarh dans l’État de l’Haryana.

