Le métro de Delhi franchit une étape importante pour le projet de phase 4 ; termine le premier tunnel d’entraînement

Sur ce tronçon, les principaux travaux de creusement du tunnel ont commencé plus tôt cette année au mois d’avril après l’achèvement du premier enfoncement.

Aujourd’hui, une étape importante a été franchie dans les travaux de construction de la phase 4 du métro de Delhi alors que le tout premier tronçon de tunnel du projet de phase 4 a été achevé à l’extension du parc Krishna sur le couloir Janakpuri West-RK Ashram Marg avec une machine de forage de tunnel de 73 mètres de long ( TBM) perce après avoir creusé un tunnel de 1,4 km de long. Sur ce tronçon, les principaux travaux de creusement du tunnel ont commencé plus tôt cette année au mois d’avril après l’achèvement du premier enfoncement. Malgré les nombreuses contraintes liées au Covid, les travaux se sont poursuivis et cette étape majeure a pu être franchie, selon un communiqué publié par la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC).

Sur ce tronçon, deux tunnels circulaires parallèles pour le mouvement de haut en bas sont en cours de construction et font partie de la section souterraine Janakpuri West-Keshopur de 2,2 km de long. Bientôt, les travaux de creusement sur l’autre tunnel parallèle commenceront, a déclaré DMRC. Ce nouveau tunnel du métro de Delhi s’inscrit dans le prolongement du tunnel précédent de la ligne Magenta qui avait déjà été développé pour le corridor Botanical Garden-Janakpuri West actuellement opérationnel. La construction du tunnel s’est faite approximativement à une profondeur de 14 à 16 mètres. Plus d’un millier d’anneaux ont été installés dans le tunnel nouvellement aménagé. Il a un diamètre intérieur de 5,8 mètres. Le tracé du tunnel longe la rocade extérieure et sous les structures bâties à plusieurs étages.

Le tunnel a été construit avec la technologie EPBM avec un revêtement en béton composé d’anneaux de tunnel préfabriqués. Les anneaux du tunnel ont été coulés dans le parc de coulée entièrement mécanisé de Mundka. Pour atteindre une résistance précoce, ces segments de béton ont été durcis avec un système de durcissement à la vapeur. Le DMRC a en outre affirmé que toutes les précautions de sécurité nécessaires avaient été prises par le métro de Delhi lors de la construction du tunnel sous les structures construites en surveillant les mouvements du sol à l’aide d’instruments très sensibles fixés sur les structures à proximité. Dans le cadre des travaux approuvés pour la phase 4 à ce jour, près de 27 km de lignes souterraines seront développées. Le corridor de Janakpuri West à RK Ashram Marg aura des sections souterraines de 7,74 km au total.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.