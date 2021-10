Le métro de Delhi lance des services de pousse-pousse électrique à partir de la station Noida Electronic City pour renforcer la connectivité du dernier kilomètre

La flotte de pousse-pousse électrique a été signalée par Mangu Singh, directeur général de DMRC.

Aujourd’hui, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a lancé une flotte de 25 pousse-pousse électriques, appelée « ETO » à partir de la station de métro Noida Electronic City de la ligne bleue dans le but d’améliorer la connectivité du dernier kilomètre pour les navetteurs du métro de Delhi. La flotte de pousse-pousse électrique a été signalée par Mangu Singh, directeur général de DMRC. Selon Delhi Metro, ces e-rickshaws circuleront de 6h00 à 23h00 tous les jours, offrant une connectivité du dernier kilomètre vers les localités voisines de la station de métro Noida Electronic City. Initialement, jusqu’à 25 pousse-pousse ETO sont mis en service à partir de la station de métro Blue Line, qui d’ici la fin du mois prochain, passera à 100, couvrant plus de stations de métro dans la section Noida de la Blue Line, y compris le secteur 62, le secteur Noida 59. , Noida Secteur 34, Noida Secteur 61 stations, etc.

Selon DMRC, ces e-rickshaws compatibles GPS sont spécialement conçus, avec une cabine couverte ainsi qu’un pare-brise avant complet afin de fournir une connectivité du dernier kilomètre dans une zone de 4 à 5 kilomètres autour des stations de métro de Delhi. Les tarifs des services ETO ont été maintenus très bas à un prix de base de Rs 10 pour les 2 premiers kilomètres et de Rs 5 pour les kilomètres suivants. Les passagers du métro peuvent également réserver des véhicules via l’application mobile ETO et payer leurs trajets numériquement.

La Delhi Metro Rail Corporation s’est associée à un consortium d’ETO Private Limited (opérateur) et de GEM Vehicles Private Limited (fabricant) sous leur marque ETO pour exploiter ces pousse-pousse électriques à partir des stations de métro situées au-dessus. Plus d’informations concernant cette installation peuvent être obtenues par les navetteurs sur le numéro d’assistance géré par ETO au 18001030975 ou en visitant www.etomotors.com. À l’heure actuelle, plus de 310 e-rickshaws fournissent un service de connectivité du dernier kilomètre à partir de 34 stations de métro à travers le réseau de métro. Pour renforcer la connectivité du dernier kilomètre pour les passagers, DMRC a en outre annoncé l’introduction de pousse-pousse électriques dans 13 autres stations de métro d’ici la fin du mois prochain.

